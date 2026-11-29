दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट के पास शनिवार को 5.0 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटकों से लॉस एंजिल्स इलाके में खिड़कियां हिल गईं और शहर के हवाई अड्डे पर एक विमान को अपनी लैंडिंग रद्द करनी पड़ी. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप का केंद्र लॉस एंजिल्स के पास स्थित मैनहट्टन बीच के तट के पास था. इसके बाद कई और झटके (Aftershocks) भी महसूस किए गए. भूकंप के कारण कारों के अलार्म बजने लगे, हवाई अड्डे पर खिड़कियां टूट गईं और एक रिफाइनरी से धुआं निकलने लगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए बने ऑटोमैटिक सिस्टम सक्रिय हो गए थे. हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है.

कैलिफोर्निया के गवर्नर के 'ऑफिस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज' ने फेसबुक पर कहा कि वे किसी भी तरह के असर का आकलन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "भूकंप के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए झटकों (आफ्टरशॉक्स) के लिए तैयार रहें."

इलाके के फुटेज के अनुसार, शुरुआती भूकंप के कारण लॉस एंजिल्स हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी कर रहे डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान को अपनी लैंडिंग रद्द करनी पड़ी. विमान रनवे पर उतरने ही वाला था कि तभी भूकंप आ गया. ऐसे में, रनवे पर दरार आने की आशंका को देखते हुए क्रू को लैंडिंग रद्द करने का निर्देश दिया गया.

शहर की मेयर कैरेन बास ने कहा, "ऐसा करना बिल्कुल सही था, क्योंकि जब तक रनवे की जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कैसे पता चलता?" लॉस एंजिल्स हवाई अड्डे पर एक आफ्टरशॉक के कारण छत का एक सफेद पैनल गिर गया, और वहां एक टर्मिनल की खिड़कियां भी टूट गईं.

मैरीलैंड की रहने वाली 27 वर्षीय वकील केना क्रेमर, जो वाशिंगटन स्थित अपने घर जाने के लिए फ्लाइट में सवार हो रही थीं, उन्होंने बताया कि तभी लोग डरे हुए थे. एक महिला की चीख सुनाई दी, कुछ लोग रो रहे थे, तो कुछ ज़मीन पर लेटे हुए थे.

शुरुआती झटकों के बाद, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में शेवरॉन रिफ़ाइनरी ने सिस्टम में संभावित ख़तरों से बचने के लिए 'सेफ़्टी फ्लेयरिंग' शुरू की. कंपनी ने कहा कि आग और धुएं की जो लपटें बीच-बीच में उठ रही थीं, वे पूरी तरह नियंत्रित थीं और उनसे आस-पास के लोगों के लिए कोई सुरक्षा ख़तरा नहीं था.

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट (LAFD) ने बताया कि वह भूकंप मोड में है. इसके तहत, 100 से अधिक फायर स्टेशनों के कर्मियों ने ज़मीन, हवा और समुद्र के ज़रिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का जायज़ा लिया.

इस कवायद के पूरा होने के बाद, विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि लॉस एंजिल्स शहर में बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही किसी के घायल होने की सूचना है.

कैलिफ़ोर्निया में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भूकंपविज्ञानी और कैल्टेक (Caltech) की रिसर्च एसोसिएट लूसी जोन्स ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह पहला झटका लॉस एंजिल्स इलाके में काफी समय बाद आए बड़े झटकों में से एक था.

अमेरिका का पश्चिमी तट पृथ्वी की कई टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने की जगह पर स्थित है, इसलिए यहां भूकंप के झटके आना कोई असामान्य बात नहीं है.

इनमें से ज़्यादातर झटके छोटे होते हैं, जिन पर यहां रहने वाले लोगों का ध्यान भी नहीं जाता—यहां तक कि लॉस एंजिल्स के बड़े इलाके में रहने वाले 1.8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भी इनका पता नहीं चलता.

हालांकि, इस इलाके में कई बड़े भूकंप भी आ चुके हैं. इनमें 1994 में लॉस एंजिल्स के नॉर्थरिज में आया भूकंप भी शामिल है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए. इस भूकंप से घरों और बुनियादी ढांचे को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा था.

माना जाता है कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप (जिसके कारण सुनामी भी आई थी) में 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. इनमें से कुछ लोगों की मौत उस भीषण भूकंप के बाद लगी आग की वजह से हुई थी.