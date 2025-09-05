ड्रग माफिया या कारोबारी? पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शिकार रोजी किंग तक पहुंचा NDTV, सामने आई ये कहानी

Lawrence Bishnoi Gang Firing in Portugal: पुर्तगाल में बीते दिनों एक कंपनी पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. पुर्तगाल में पहली बार किसी भारतीय गैंगस्टर ने फायरिंग करवाई. यह फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई और फायरिंग के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है. यह पोस्ट करने वाला है- लॉरेंस का गुर्गा रणदीप मलिक. उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा- पुर्तगाल में रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग करवाई है. दरअसल ये दोनों लोग दो नंबर के काम में लगे हुए हैं. इनको हमने कॉल किया था. इन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और जो भी हमारा कॉल रिसीव नहीं करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी किंग और उसके साथी प्रिंस को ड्रग्स माफिया बताया था. यह घटना गैंगवॉर के रूप में मीडिया में सामने आई. लेकिन एनडीटीवी ने जब रोमी किंग से बात की, उन्होंने पूरे मामले में की एक अलग की कहानी बताई.



पढ़ें रोमी किंग की NDTV से साथ बातचीत के पूरी कहानी

NDTV- रोमी सबसे पहले बताइए कि आप पुर्तगाल में क्या करते हैं? सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि आप लोग दो नंबर के काम में लगे हुए हैं.

रोमी- हेलो सर, मैं रोमी किंग बोल रहा हूं. मैं पुर्तगाल में 2013 से रह रहा हूं. यहां मेरे कई बिजनेस हैं. मेरा यहां कंसल्टेंसी का बिजनेस है ह्यूमन रिसोर्सेस का. हम लोग लेबर सप्लाई का काम करते हैं. आई हैव अ वेरी रेपुटेड कंपनी इन पुर्तगाल. तो आप सोशल मीडिया पर जाकर हमारी कंपनी के रेपुटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं. ऑलमोस्ट 2000 वर्कर काम कर रहे हैं.



अच्छे-अच्छे कंपनीज के साथ एयरपोर्ट्स के साथ अच्छी-अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं हम लोग. इसके अलावा मेरा यहां पे कैश एंड कैरी शॉप्स वगैरह, फार्मिंग वगैरह का काम भी है मेरे साथ में. तो मैं आपको ये थोड़ा सा स्टोरी बताता हूं ये कैसे स्टार्ट हुई.



25 अगस्त को मेरे को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है. वो मेरे से 3 करोड़ की डिमांड करते हैं. मैंने समझा कि यह कोई प्रैंक कॉल है. मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया. मैंने उसे साफ कहा- आई एम नॉट गोइंग टू पे.

फिर 2 सितंबर की रात को 1:30 बजे हमारे ऑफिस पर फायरिंग हुई. उसके अगले दिन से नॉन-स्टॉप हमें कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. अभी हम लोग फेक नहीं है. ये है वो है तो मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा. तो आई स्टिल डोंट एग्री टू पे. अभी सोशल मीडिया के थ्रू वो कंपनी को थोड़ा डीफेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोगों को दो नंबर का काम करने वाला बता रहा है. प्रिंस के बारे में कहा रहा है कि वो भागा हुआ है. लेकिन यह सच नहीं है.

NDTV- रोमी ये प्रिंस कौन है? क्या आपके पार्टनर हैं या आपके दोस्त हैं? कौन है?

रोमी- ये मेरा अडॉप्टेड सन है. वो मेरा पार्टनर भी है और मेरा गॉड सन भी है. तो उसने पहले ही प्लान किया हुआ था. वो भागा नहीं है. फायरिंग तो बाद में हुई है. उसका दो दिन पहले ही फ्लाइट हो गया था. तो आई एम ऑल्सो नॉट रनिंग अवे. वो जो बोल रहे हैं.



मैं तो अपने इस टाइम भी अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूं. सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. तो वो जो दो नंबर की बातें कर रहे हैं, अभी दो नंबर के काम करते हैं. तो पुलिस आ रही है. रेगुलर आ रही है. सीबीआई वाले आ रहे हैं. सब कुछ चेक कर रहे हैं. तो अगर हम लोग कुछ ऐसा दो नंबर का धंधा कर रहे हैं तो पुलिस क्यों सपोर्ट करेगी हमें.

NDTV- अच्छा ये बताइए कि ये जो थ्रेटनिंग कॉल्स थे ये किसने किए थे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कौन कर रहा था? क्या रणदीप मलिक खुद कर रहा था या कोई और कर रहा है?

रोमी- अमेरिका का कोई WhatsApp का नंबर है. दो-तीन बार उन्होंने नंबर चेंज कर लिया है. तो वो नंबर से कॉल कर रहे हैं. तो वहां पे कोई फोटो नहीं आ रहा. कोई फेस नहीं आ रहा. मेरे को अभी श्योर नहीं है. वो ओरिजिनल वाला रणदीप मलिक है और फेक वाला रणदीप मलिक है. तो अननोन नंबर से कॉल आ रही हैं.

वहां पर कोई मैसेज नहीं मतलब कोई फोटो नहीं है. कोई वीडियो नहीं है. तो कैसे हम लोग मतलब गारंटी नहीं. आई ऍम नॉट टू श्योर भी हु इज कॉलिंग. तो जो उन्होंने शूटिंग की है. वो भी ऑफिस में कैमरास वगैरह लगे हैं. उन्होंने उनके भी कोई फोटोस नहीं आई हैं. तो वहां पे भी कोई अननोन पर्संस हैं जिन्होंने शूटिंग की है.

NDTV- तो ये बताइए कि जब शूटिंग हुई उस वक्त आप लोग कहां पर थे? क्या अपने कंपनी के दफ्तर के अंदर थे या कहीं और थे?

रोमी- नहीं सर. वो हम लोग तो रात को अपने घर में सो रहे थे. तो शूटिंग हुई है. वो रात को 1:30 बजे हुई है. 1:30 AM. जब ऑफिस बंद था. नो वन वाज इनसाइड. तो किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई है. एवरीवन इज सेफ. तो वो जस्ट वो होता है ना वो थ्रेटनिंग कॉल. वो बस थ्रेटनिंग के लिए थी. अभी तेरे को अभी तू पैसा नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम तेरे को लगेगी गोली.

NDTV- क्या पुर्तगाल पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है? कोई केस दर्ज कराया है? वहां पर कोई कंप्लेन किया है आपने?

रोमी- हां जी, किया है. तो मैं आपके चैनल पे उसके कॉपी भी सेंड कर देता हूं. नॉर्मल पुलिस को भी की है और यहां की जो सीबीआई है उसको भी की है. दे आर डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ.

NDTV- क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को जानते थे पहले से या फिर इनके बारे में आपने पहले सुन रखा है? आपको ही टारगेट क्यों किया इन लोगों ने?

रोमी- फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरे साथ यहां पे. आई ऍम लिविंग हियर सिंस 12 इयर्स. 12 साल से इधर रह रहा हूं. बिज़नेस कर रहा हूं. तो एक्चुअली मैं यहां के वहां पुर्तगाल में वन ऑफ द रिनाउंड मतलब बिज़नेस मैन हूं. बहुत पुराना है. हमारा बड़ा कंपनी है. काफी शॉप्स वगैरह है. वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं. तो एक्चुअली और भी लोगों को आ रही हैं. तो मेरे से थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा है. लोगों को और भी कर रहे हैं. यहां पे थोड़ा क्राइम अभी बढ़ना स्टार्ट हो गया है. तो पुलिस वाले भी मेरे को यही बोल रहे थे भी क्राइम अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है. सो दे आर गोइंग टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन.

NDTV- लॉरेंस के गैंग से ये क्लेम किया जा रहा है कि रोमी और प्रिंस यानी कि आप और आपका जो अडॉप्टेड बेटा है वो दोनों ड्रग्स के बड़े कारोबारी हैं और उनके खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज हैं. ये क्लेम किया जा रहा है दोनों की तरफ से लॉरेंस की तरफ से.

रोमी- सर मैं आपको अपना आईडी प्रूफ इंडिया का सेंड कर देता हूं. आप इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कर लो. कभी आज तक इंडिया में कोई एक एफआईआर तो बड़ी दूर की बात है. अगर कोई नॉर्मल दरखास्त भी हुई होगी इंडिया में या पुर्तगाल में. आप इंडियन एम्बेसी से कंफर्म करो. फॉरेन मिनिस्ट्री से कंफर्म करो. मैं आपको जो लोकल स्टेशन जो हमारा ऑफिस है ना वो 300 मीटर अवे है पुलिस स्टेशन से.

अच्छा. तो हम लोग पुलिस स्टेशन वाले एरिया में बैठ के ही काम कर रहे हैं. तो अगर ऐसा करेंगे ये यूरोप है. मतलब हम लोग कैसे? मैं तो अभी भी राइट नाउ ऑफिस में बैठा हूं. देखो हां जी.

NDTV - क्या आपने कभी इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना था? भारत में बहुत सारी वारदातें वो करता रहा है. सलमान खान पर हमले की कोशिश हो. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो. क्या आपने पहले इसके बारे में सुना था कभी?

रोमी- सुना था सर. बट मेरे को था वो तो इंडिया में है ना. तो हम लोग तो सेफ कंट्री में बैठे हैं. अगर आप पुर्तगाल का हिस्ट्री चेक करोगे. पुर्तगाल इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री. यहां पे कभी ऐसी कभी किसी ने सुनी नहीं है. फर्स्ट टाइम ही हैपनिंग हो रही है यहां पे. अगर आप किसी भी चैनल में चेक करोगे. इनका लोकल भी चेक करोगे न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल. यहां पे ये चीजें होती नहीं हैं. बहुत सेफ कंट्री है. हम लोग तो 12 साल से ऐसे खुले घूमते हैं. लाइक सब कुछ नॉर्मल है यहां पे तो.

NDTV - पुलिस में आपने कंप्लेन कर दिया है लेकिन अभी क्या हालात हैं? क्या आपके मन में डर है? अ आपकी कंपनी के बाहर फायरिंग भी हुई है. कोई डर है आपके अंदर लॉरेंस के गैंग को लेकर?

रोमी- हां जी सर. है अभी. वो राइट नाउ अननोन नंबर से अभी कॉल्स बढ़ती जा रही हैं. पहले एक गैंगस्टर कॉल कर रहा था. अभी लुधियाना जेल में एक बंदा है सतबीर अज अजनाला. अभी उसने भी कॉल्स स्टार्ट कर दी हैं. तो मैंने मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह उनके शेयर करता हूं. शायद उन्होंने किसी और जगह भी फायरिंग वगैरह की होगी. तो वहां के भी मेरे को क्लिप्स वगैरह सेंड किए जा रहे हैं. तो अभी ये देखो. अगर तू पैसे नहीं पे करेगा. एक 3 करोड़ मांग रहा है. दूसरा 2 करोड़ मांग रहा है. तो मैंने ये सारी मतलब जो भी है रिपोर्ट्स पुलिस को लगाई हुई हैं. पुलिस की वन कार हमारे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है एज अ सिक्योरिटी पर्पस. तो उन्होंने मेरे को दूसरा नॉर्मल सिक्योरिटी भी है अभी प्रोवाइड की है.

NDTV- एनडीटीवी से बात करने के लिए रोमी बहुत-बहुत शुक्रिया और एनडीटीवी के जरिए क्या कोई आप मैसेज देना चाह रहे हैं?

रोमी - हां जी सर. बस एक मैसेज है पब्लिक को. जो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं दूसरे. मैं चलों किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता. वो अभी राइट नाउ आई डोंट नो भी वो पेड हैं कि कैसे हैं. बस यही रिक्वेस्ट है. प्लीज जिसके मन में कोई भी डाउट हो. चाहे न्यूज़ चैनल वाले हैं. चाहे पब्लिक है. प्लीज थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लें. किसी के नाम को डीफेमिंग करने से पहले. जैसे मेरे नाम के पीछे एक सेकंड में ड्रगिस्ट लगा दिया है. गैंगस्टर लगा दिया है. दो नंबर लगा दिया है. आप पुर्तगाल में पहले मेरा रेपुटेशन चेक करो.

इंडियन एम्बेसी से मेरा रिकॉर्ड निकलवाओ. पुलिस स्टेशन में यहां से मेरा रिकॉर्ड निकलवाओ. फिर आपको जो अच्छा लगेगा. आप देखो. आपका काम है पब्लिक में अवेयरनेस स्प्रेड करना. राइट? तो पब्लिक को आप तभी अवेयर करोगे जब आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा. एक तो देखो मैं पहले ही विक्टिम हूं.

मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं. मेरे ऊपर ही गोलियां चलाई जा रही हैं और बाद में मेरे को ही गैंगस्टर और ड्रगिस्ट बताया जा रहा है. तो एक होता है ना वो हमारे हिंदी में एक कहावत होती है. एक चोरी दूसरी सीनाजोरी. अभी मेरे साथ तो वो वाला डबल वाला मतलब सिस्टम चल रहा है. तो प्लीज अगर आपके चैनल के थ्रू अगर मेरा कोई हेल्प हो सके. कोई सपोर्ट हो सके. तो प्रशासन अगर कोई हेल्प कर सके. इन गैंगस्टर को पकड़ने के लिए या उनको कुछ वार्निंग वगैरह दी जाए तो जो भी मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी.

NDTV - हां जी. बहुत-बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए. बहुत-बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए.

रोमी- थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.



