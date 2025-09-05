विज्ञापन
3 करोड़ की रंगदारी और फिर फायरिंग... पुर्तगाल में लॉरेंस गैंग की दहशत, कंपनी मालिक ने NDTV को बताई पूरी कहानी

रोमी ने NDTV से बताया कि वो 2013 से पुर्तगाल में है. वहां उसका बड़ा कारोबार है. 3- 4 अगस्त की रात करीब डेढ़ बजे उसकी कंपनी के बाहर फायरिंग हुई. उस वक्त वो कंपनी में नहीं था.

3 करोड़ की रंगदारी और फिर फायरिंग... पुर्तगाल में लॉरेंस गैंग की दहशत, कंपनी मालिक ने NDTV को बताई पूरी कहानी
पुतर्गाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी किंग की कंपनी पर फायरिंग करवाई थी.
  • पुर्तगाल के लिस्बन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से रोमी किंग की कंपनी पर फायरिंग की घटना हुई थी.
  • फायरिंग की जिम्मेदारी अमेरिका में रहने वाले मोस्ट वांटेड रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर ली थी.
  • रोमी किंग ने बताया कि 2013 से पुर्तगाल में है और पिछले समय से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं.
Lawrence Bishnoi Gang Firing in Portugal: पुतर्गाल में लॉरेंस बिश्नोई ने जिसकी कंपनी पर बीते दिनों फायरिंग की थी, वो पहली बार मीडिया के सामने आया है. NDTV से बात करते हुए उसने अपनी पूरी कहनी बताई. साथ ही यह गुजारिश भी की कि मुझे बदनाम मत किया जाए. मालूम हो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बीते दिनों पुर्तगाल के लिस्बन में रोमी किंग और प्रिंस की कंपनी पर फायरिंग की घटना सामने आई थी. इसका वीडियो भी सामने आया था. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली गई थी. अब इस पूरे मामले में पुर्तगाल के बिजनेसमैन रोमी किंग ने NDTV से बातचीत में अपनी परेशानी बयां की है.

अमेरिका में रह रहा भारत के मोस्ट वांटेड रणदीप ने ली थी फायरिंग की जिम्मेदारी

बताते चले कि लारेंस बिश्नोई गैंग के रणदीप मलिक ने रोमी किंग की कंपनी पर फायरिंग की थी. रणदीप मलिक अमेरिका में है. वह भारत का मोस्ट वांटेड है. उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली थी और फायरिंग का वीडियो भी जारी किया था.

रोमी किंग की कंपनी के बाहरी दीवारों पर गोली के निशान.

रोमी किंग की कंपनी के बाहरी दीवारों पर गोली के निशान.

रोमी किंग ने NDTV से बताया- 2013 से पुतर्गाल में, धमकी भरे आ रहे कॉल

रोमी ने NDTV से बताया कि वो 2013 से पुर्तगाल में है. वहां उसका बड़ा कारोबार है. 3- 4 अगस्त की रात करीब डेढ़ बजे उसकी कंपनी के बाहर फायरिंग हुई. उस वक्त वो कंपनी में नहीं था. उसने इस मामले में पुलिस में केस दर्ज करा दिया है. रोमी किंग ने बताया कि पिछले कुछ समय से उसके पास अज्ञात इंटरनेशनल नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे थे.

पुर्तगाल बहुत सेफ जगह, यहां पहली बार हुई ऐसी घटनाः रोमी किंग

रोमी किंग ने यह भी बताया कि उससे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी. रोमी किंग ने NDTV से यह भी बताया कि पुर्तगाल बहुत सेफ है यहां ये पहली ऐसी घटना हुई है. मुझे अभी भी लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. उन्होंने आगे बतायाकि मैने लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुना है, लेकिन मैं गैंग के लोगों से न तो मिला हूं और न ही उन्हें जानता हूं.

रोमी किंग ने धमकी भरे कॉल के स्क्रीन शॉट भी NDTV को दिए.

रोमी किंग ने धमकी भरे कॉल के स्क्रीन शॉट भी NDTV को दिए.

लॉरेंस के लोग मुझे 2 नंबर आदमी बता रहे, यह गलतः रोमी किंग

लॉरेंस के लोग मुझे ड्रग्स तस्कर या 2 नंबर का काम करने वाला आदमी बता रहे हैं. मेरे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है न यहां और न ही भारत में. रोमी किंग ने यह भी बताया कि प्रिंस मेरा गोद लिया हुआ बेटा है. अब मेरा बिजनेस पार्टनर भी है. रोमी किंग ने NDTV के माध्यम से विनती की है कि मुझे बदनाम न करें. मैं डरा हुआ हूं.

फायरिंग के बाद रणदीप मालिक ने ये पोस्ट किया था

लारेंस गैंग से जुड़े रणदीप मालिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया कि उसने राइवल गैंग के रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग करवाई. फायरिंग का एक वीडियो भी जारी किया था. जिसकी जांच में पुर्तगाल पुलिस लगी है. सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था-

जय श्री राम

सत श्री अकाल … राम राम सभी भाइयों को

आज जो (वर्क सप्लाई) ओडिवेलस, लिस्बन पुर्तगाल में फायरिंग हुई है,

वह मैंने रणदीप मलिक और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है।

रोमी और प्रिंस जो पुर्तगाल में बैठकर 2 नंबर का काम कर रहे हैं,वो अपना काम बंद कर दें।

और जिसको हमने कॉल की है, वो दुनिया में कहीं भी हो,

अगर कॉल इग्नोर की तो सीधे गोली ही आएगी.

इस पोस्ट के नीचे बिश्नोई गैंग के कुछ बदमाशों के नाम भी थे. जिसमें अंकित भादू शेरेवाला, जितेन्द्र गोगी मान ग्रुप, गोल्डी ढिल्लों, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकार, साहिल दुहान हिसार का नाम लिखा था. इन सब के नाम से पहले RIP लिखा था.

Lawrence Bishnoi, Lawrence Bishnoi Gang, Portugal, Gangwar In Portugal, Romi King
