'भाड़ में जाए...', अमेरिकी पुलिस ने पेट डॉग को मारी गोली; बवाल होने पर दी ये सफाई

अमेरिका की लॉस एंजेलिस पुलिस का एक भयानक चेहरा सामने आया है. लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट (LAPD) के एक ऑफिसर के बॉडी कैमरे से हाल ही में जारी वीडियो में वह पल दिख रहा है जब उन्होंने एक अपार्टमेंट में एक 'चीखती हुई महिला' की 911 कॉल पर जवाब देते हुए एक पालतू कुत्ते को गोली मार दी. यह घटना 13 जून को हुई, जब पुलिस डिपार्टमेंट को एक महिला का कॉल आया जिसने कहा कि उसकी पड़ोसी 20 मिनट से 'ओह माय गॉड' चिल्ला रही थी.'

उसने पूछा, 'ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो. मैं सोच रही थी कि क्या कोई उनको चेक कर सकता है.'

फिर दो ऑफिसर्स को उसके पते पर भेजा गया, और उसने उन्हें महिला का अपार्टमेंट दिखाया. फिर ऑफिसर्स ने उस महिला से संपर्क किया, जिसकी पहचान अब मैरी मार्सिले के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर अपने कुत्ते के साथ न्यूयॉर्क निक्स की NBA चैंपियनशिप ट्रॉफी का जश्न मना रही थी.

कुत्ते को मार दी गोली

जैसे ही ऑफिसर्स ने मार्सिले से बात करना शुरू किया, उसका कुत्ता, जो कथित तौर पर 2 साल का गोल्डन रिट्रीवर-सेंट बर्नार्ड-पूडल मिक्स था, उन पर भौंकने लगा.

20 जून को पुलिस के जारी किए गए बॉडी कैम फुटेज में, ऑफिसर्स को उससे कुत्ते को बचाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है, जिसने निक्स जर्सी पहनी हुई थी.

वह माफी मांगती है और कुत्ते 'जेम्सन' को पकड़कर दरवाजा बंद कर देती है. बाद में गोली चलाता हुए एक ऑफिसर कहता है- 'भाड़ में जाए.' वह आगे कहता है- 'मुझे इससे कुछ नहीं होगा, ब्रो.' तभी दूसरा ऑफिसर कहता है, 'वह एक बड़ा कुत्ता है.'

कुछ देर बाद, महिला ने दरवाजा फिर से खोला. जब वह दरवाजे पर खड़ी थी, तो अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या कुत्ते को 'हटा दिया गया' था. महिला कहती है- 'वह गुस्सैल नहीं है.'

जब वे बात कर रहे थे, तो डॉग फिर से बाहर आता है और फिर से भौंकना शुरू कर देता है. फिर वह अपार्टमेंट से बाहर भागता है और एक ऑफिसर पर हमला करता है. ऑफिसर लॉबी में भागने की कोशिश करता है और फिर कुत्ते पर कम से कम चार राउंड फायर करता है. महिला चिल्लाती है- 'नहीं, नहीं, नहीं.'

बाद में उसने एक न्यूज आउटलेट को बताया कि वह 'चिल्ला' नहीं रही थी बल्कि खुशी से चिल्ला रही थी.

पुलिस ने दुर्घटना को बताया दुखद

इस वीडियो के सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर इसका विरोध होने लगा. 18 जून को LAPD ने एक बयान जारी किया और शूटिंग की घटना को 'दुखद' बताया.

LAPD चीफ जिम मैकडॉनेल ने एक बयान में कहा, 'पालतू जानवर को खोना बेहद व्यक्तिगत है. कई लोगों के लिए, कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है. यह एक साथी और परिवार का सदस्य है.'

उन्होंने कहा, 'इससे ज्यादा गंभीर कोई घटना नहीं हो सकती जब कोई अफसर अपनी सर्विस गन से गोली चलाता है.'

मैकडोनेल ने कहा कि LAPD अफसरों को 'रोजाना अनजान खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जब भी संभव हो, सही फैसला लें, संयम बरतें और हर जिंदगी का सम्मान करें.'

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