कुवैत में ड्रोन हमले में दो इटालियन नागरिकों की मौत के बाद ईरान और कुवैत के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. कुवैत ने हमले को 'ईरानी आक्रमण' करार दिया है, जबकि ईरान ने सभी आरोप खारिज करते हुए कहा है कि उसका घटना से कोई संबंध नहीं है और यह किसी बड़े संघर्ष को भड़काने की कोशिश हो सकती है. ईरान ने कुवैत और इटली के साथ संयुक्त जांच का प्रस्ताव भी दिया है. इस घटना में एक कुवैती और एक पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए हैं.

मिलिट्री चौकी पर हमला, ईरान का इनकार

इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने सीनेट में कहा कि 'करीब दो बजे ईरान निर्मित कई ड्रोन ने कुवैत की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया. इनमें एक एयर डिफेंस डिटेक्शन स्टेशन भी शामिल था, जहां जर्मन रक्षा कंपनी राइनमेटल (Rheinmetall) के दो इटालियन तकनीशियन काम कर रहे थे.' हमले में दोनों तकनीशियनों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. इटली और कुवैत दोनों देशों ने इन मौतों की पुष्टि की है. यह घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान, होर्मुज (Strait of Hormuz) पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच पिछले एक सप्ताह से कुवैत और बहरीन पर हमले तेज कर रहा है.

वहीं ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कुवैत और इटली के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत के दौरान घटना पर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि दो इटालियन नागरिकों की मौत दुखद है, लेकिन ईरान का इस घटना से कोई संबंध नहीं है.

अराघची ने कहा कि यह घटना संदिग्ध प्रतीत होती है और ऐसा लगता है मानो किसी बड़े संघर्ष को भड़काने के लिए पहले से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा हो. उन्होंने कुवैत और इटली के साथ मिलकर घटना की संयुक्त जांच कराने की पेशकश भी की.

कुवैत ने लगाया गंभीर आरोप, सेना ने पहले दी थी ड्रोन की जानकारी

कुवैत के विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'लगातार जारी ईरानी आक्रमण' बताया. मंत्रालय के अनुसार ड्रोन हमले में दो इटालियन नागरिकों की मौत हुई, जबकि एक कुवैती और एक पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए हैं. इसके अलावा घटना में संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा. कुवैत ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है.

कुवैती सेना ने इससे पहले बताया था कि देश के हवाई क्षेत्र में 'ईरानी शत्रुतापूर्ण ड्रोन' देखे गए थे. अधिकारियों के मुताबिक गिरते मलबे की चपेट में आने से चार लोग घायल हुए थे, जिनमें दो इटालियन नागरिक शामिल थे.

बाद में कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दोनों इटालियन नागरिकों की मौत की पुष्टि की और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय परिषद की बैठक के दौरान घटना की जानकारी मिलने की पुष्टि की. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि दो इटालियन नागरिकों की मौत बेहद दुखद है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं हमले से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं.

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