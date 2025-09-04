किम जोंग अपनी 13 साल की बेटी को क्यों ले गए थे चीन, जानिए क्या चल रही है चर्चा

Kim Jong Un Daughter: चीन का राजधानी बीजिंग में हुई विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया था, इनमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल थे. रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और किम जोंग उन ने इस इवेंट में हिस्सा लिया. इस दौरान किम जोंग उन काफी चर्चा में रहे. एक वीडियो में देखा गया कि उनके सुरक्षाकर्मी उस कुर्सी को पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, जिसमें वो बैठे हुए थे. वहीं चीन दौरे पर किम जोंग की बेटी ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी... आइए जानते हैं कि कौन है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बेटी और वो अपने पिता के साथ चीन क्यों आई थी.

पहली बार विदेश दौरे पर गई बेटी

अपनी बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर जब किम जोंग उन चीन की राजधानी बीजिंग में उतरे तो उनके साथ उनकी बेटी को भी देखा गया. ये पहली बार था जब किम की बेटी किसी विदेश दौरे पर उनके साथ नजर आई हो. इसीलिए तमाम लोगों और मीडिया की नजरें किम जोंग उन की बेटी पर थीं.

डर या सुरक्षा? किम जोंग उन की टीम क्‍यों हर मीटिंग के बाद पोंछती है तानाशाह की कुर्सी, जानें रहस्‍य

किम जोंग उन की बेटी का नाम किम जू ए है, जो महज 13 साल की है. किम की बेटी को ही उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है और वो पिता के काफी करीब है. नॉर्थ कोरिया में कई बड़े मौकों पर किम के साथ उनकी बेटी नजर आई है, इस दौरान पिता और बेटी को एक दूसरे को पुचकारते हुए भी देखा गया.

किम जू ए को तैराकी, घुड़सवारी और स्कीइंग का शौक है और उनकी पढ़ाई उनकी घर पर ही हुई है. यानी किम जोंग उन की बेटी को स्कूल नहीं जाना होता है. इससे पहले वो अपने पिता के साथ मिसाइल लॉन्च और सैन्य कार्रवाई के दौरान नजर आईं थीं.

तैयार हो रही है किम जू ए

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के तीन बच्चे हैं, लेकिन किम जू ए उनके सबसे ज्यादा करीब है. क्योंकि उत्तर कोरिया में एक ही परिवार का राज है, ऐसे में किम जोंग उन के बाद अब उनकी बेटी को ही यहां की अगली सर्वोच्च नेता के तौर पर देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि किम उन्हें बड़ी बैठकों और अब विदेश दौरे में इसलिए लेकर गए, क्योंकि वो उन्हें अभी से तैयार कर रहे हैं. ये भी कहा जा रहा है कि चीन में किम जोंग उन ने अपनी बेटी की इंटरनेशनल लॉन्चिंग की है.