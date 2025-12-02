विज्ञापन
क्या है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का एटमी प्लान 2030, 'क्वीन' बनेगी किम जोंग की वारिस?

कई अमेरिकी खुफिया रिपोट्स में दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 वॉरहेड तैयार हैं. अगर नॉर्थ कोरिया की एटमी रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो 2030 तक उसके बेड़े में वॉरहेड की ताकत 200 पार कर जाएगी.

  • नॉर्थ कोरिया ने एयरफोर्स डे पर आधुनिक हथियारों की नुमाइश कर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया
  • किम जोंग उन ने 2030 तक वायु सेना को नई सामरिक जिम्मेदारियां और आधुनिक सैन्य संपत्ति देने की योजना बनाई है
  • नॉर्थ कोरिया रूस से SU-27 और MIG-27 जैसे फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है ताकि तकनीकी कमी पूरी हो सके
नई दिल्ली:

नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन तेजी से अपने देश में आधुनिक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है. उसके एटमी प्रोग्राम तक में तेजी आई है. नॉर्थ कोरिया के एयरफोर्स डे पर इसका ट्रेलर दिखा. किम के ऑर्डर पर न सिर्फ आधुनिक हथियारों की नुमाइश की गई, बल्कि नॉर्थ कोरिया में महिला पायलटों ने पहली बार आसमान में करतब दिखाए. पहली बार किम की बेटी ने भी सेना के किसी प्रोग्राम में शिरकत की. इससे दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की कमान आगे चलकर किम की बेटी ही संभालेगी. खबर ये भी है कि किम सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए रूस से हथियारों की डील भी कर सकता है. नॉर्थ कोरिया की बढ़ती ताकत से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है.

उत्तर कोरिया के एयरफोर्स डे पर हथियारों की नुमाइश

सैन्य ताकत में नॉर्थ कोरिया किसी से पीछे नहीं है और इसकी नुमाइश करने का वो कोई मौका भी नहीं छोड़ता है. 80वें एयरफोर्स डे पर किम ने फिर हथियारों की नुमाइश लगाकर, अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी. नॉर्थ कोरिया के एक से बढ़कर एक फाइटर जेट आसमान में परवाज भर रहे थे. वैसे नॉर्थ कोरिया के पास फाइटर जेट्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए नई तकनीक को इंपोर्ट करना बड़ी चुनौती है, अमेरिका ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं. इसलिए नॉर्थ कोरिया अब रूस से SU-27 और MIG 27 खरीदने की तैयारी कर रहा है. साथ ही AEW&C विमान और UAV पर भी उनका फोकस बढ़ा है.

सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया AN-2 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है. 2025 में MIG -27 से AIM-27 और AIM 120 जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया गया जो साबित करता है कि नॉर्थ कोरिया तेजी से आधुनिक उपकरणों को अपने बेड़े में शामिल करते रहना चाहता है.

एयरफोर्स डे पर किम जोंग ने रखा 2030 का प्लान

किम किसी भी मोर्चे पर अपनी सेना को कमजोर नहीं रहने देना चाहते. अगर उन्हें ऐसा लगता भी है तो वो एटमी ताकत से इसकी भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. खास बात ये है कि एयरफोर्स डे पर ही किम ने 2030 का प्लान भी रखा. किम जोंग उन ने ऐलान किया कि वायु सेना को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ-साथ नए सामरिक सैन्य संपत्ति भी दी जाएंगी. उत्तर कोरिया की भाषा में Strategic शब्द का इस्तेमाल अक्सर परमाणु हथियारों से संबंधित प्रणालियों के लिए किया जाता है.

हालांकि उत्तर कोरिया के लड़ाकू बेड़े में मिग-29, Su-25, मिग-23, मिग-21 और मिग-19 जैसे पुराने फाइटर जेट शामिल हैं और समारोह में मिग-29 और Su-25 जैसे विमानों की नुमाइश की गई. नॉर्थ कोरिया का एटमी प्रोग्राम अब भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

हाल के दिनों में प्योंगयांग से जुड़ी कई खबरों में खुलासा हुआ कि नॉर्थ कोरिया नए रिएक्टर और यूरेनियम प्लांट के जरिए अपना एटमी प्रॉडक्शन लगातार बढ़ा रहा है. कई अमेरिकी खुफिया रिपोट्स में दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 वॉरहेड तैयार हैं. अगर नॉर्थ कोरिया की एटमी रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो 2030 तक उसके बेड़े में वॉरहेड की ताकत 200 पार कर जाएगी.
बेटी किम जू ऐ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं किम

यानी किम का फोकस एटमी हथियारों के साथ-साथ नॉर्थ कोरिया की सेना को मॉडर्न हथियारों से लैस करना है, जो अमेरिका समेत कई देशों के लिए बड़ा खतरा है. एक और चर्चा नॉर्थ कोरिया में चल रही है, दावा किया जा रहा है कि किम जल्द ही अपनी बेटी किम जू ऐ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं.

