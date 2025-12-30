पति जियाउर रहमान के बगल में कल सुपुर्द-ए-खाक होंगी खालिदा जिया, राजकीय सम्मान से होगी विदाई

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बुधवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अंतरिम सरकार की तरफ से बताया गया कि जिया को उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बराबर में दफन किया जाएगा. जिया का अंतिम संस्कार बुधवार को जोहर की नमाज के बाद संसद के साउथ प्लाजा और उससे सटे मानिक मियां एवेन्यू में होगा.

शेर-ए-बांग्ला नगर में है जियाउर रहमान की कब्र

विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद की राजकीय अतिथि गृह जमुना में विशेष बैठक के बाद बताया कि जिया को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा. यहीं पर उनके पति, पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की कब्र है.

भारत से विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद शामिल होंगे

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) की लंबे समय तक प्रमुख रहीं और तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं जिया का सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 80 वर्ष की थीं. जिया के अंतिम संस्कार में भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जयशंकर भारत की सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए ढाका जाएंगे. इनके अलावा नेपाल की विदेश मंत्री बाला नंदा शर्मा, श्रीलंकाई विदेश मंत्री विजिता हेराथ, भूटान के विदेश मंत्री डीएन ढुंगेल, मालदीव के राष्ट्रपति के विशेष दूत व शिक्षा मंत्री अली हैदर अहमद, पाकिस्तान से नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक भी शामिल होंगे. थाईलैंड और मलेशिया भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे.

खालिदा जिया के सुपुर्दे खाक होने से पहले ही ढाका के शेर ए बांग्लाद नगर में कब्रिस्तान में लोगों की भीड़ जुट गई. Photo Credit: PTI

यूनुस ने लोगों से संयम रखने की अपील की

खालिदा जिया के निधान के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीन दिन के राजकीय शोक और सुपुर्द-ए-खाक किए जाने के दिन एक दिन की छुट्टी की घोषणा की. यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से संयम और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

देशभर के धर्मस्थलों में होंगी नमाज, प्रार्थनाएं

शोक के दौरान पूरे बांग्लादेश में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व स्वायत्त संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और सभी सरकारी व निजी भवनों के साथ-साथ विदेशों में बांग्लादेश के दूतावासों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार को देशभर की मस्जिदों में जिया की मगफिरत (गुनाहों की माफी) के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी. अन्य धर्मों के प्रार्थना स्थलों पर भी इस तरह की प्रार्थनाएं होंगी.

