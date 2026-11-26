मिस्र की राजधानी काहिरा के पास बुधवार रात हुए भीषण ईंधन टैंकर हादसे के आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस हादसे में लगी भयावह आग में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य घायल हो गए. मिस्र के लोक अभियोजन ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी चालक ने स्वीकार किया कि वह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. वह अन्य वाहनों को ओवरटेक करने के लिए लेन बदल रहा था. इसी दौरान उसकी कार का सामने वाला बायां हिस्सा टैंकर के पीछे वाले दाएं हिस्से से टकरा गया.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने बताया कि टक्कर के कारण टैंकर का एक टायर फट गया. इसके बाद टैंकर कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट गया. टैंकर से निकला पेट्रोल सड़क पर फैल गया, जिसमें बाद में आग लग गई और देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना से हुए नुकसान और क्षति का आकलन किया जा रहा है तथा कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

घायलों के बेहतर इलाज और मुआवजे के निर्देश

गुरुवार को अस्पतालों में घायलों से मुलाकात के दौरान मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली ने कहा कि उन्होंने सामाजिक एकजुटता मंत्रालय और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और पीड़ित परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा दिया जाए.

मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच

लोक अभियोजन ने अज्ञात मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए जांच कराने का भी आदेश दिया है. साथ ही बताया कि मृतकों की अंतिम संख्या और संपत्ति के नुकसान का आकलन अभी जारी है. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

राष्ट्रपति ने दिए राहत और सुरक्षा के निर्देश

राष्ट्रपति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए. साथ ही दुर्घटनास्थल को जल्द से जल्द साफ कराया जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. सामाजिक एकजुटता मंत्री माया मोर्सी ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मिस्र रेड क्रिसेंट के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

39 एंबुलेंस ने संभाला था बचाव अभियान

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले जारी अपने बयान में बताया था कि बचाव अभियान में 39 एंबुलेंस तैनात की गई थीं. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार स्वयं अस्पतालों का दौरा कर घायलों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं.



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