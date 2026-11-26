पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने पेराई सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का भाव बढ़ाकर 431 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है. सरकार का दावा है कि यह देश में गन्ने का सबसे अधिक मूल्य है. इस निर्णय से राज्य के हजारों गन्ना किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा

उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसान हित में फैसले ले रही है और यह कदम भी उसी दिशा में उठाया गया है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाब के गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

25 नवंबर से शुरू होंगी शुगर मिलें

सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाने के साथ एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर की शुगर मिलें 25 नवंबर से अपना संचालन शुरू कर देंगी. इससे किसानों को अपनी फसल समय पर मिलों तक पहुंचाने में सुविधा होगी और उन्हें अनावश्यक इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा. सरकार का मानना है कि समय पर पेराई शुरू होने से किसानों को बेहतर भुगतान मिलने के साथ-साथ गन्ने की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.

हजारों किसानों को मिलेगा फायदा

पंजाब देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में शामिल है. ऐसे में गन्ने के भाव में बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में किसानों की आमदनी पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है. सरकार का कहना है कि बढ़े हुए मूल्य से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी और खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा.

किसानों को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान देश का पेट भरते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना पंजाब की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है. इसी वजह से सरकार उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस

सरकार का कहना है कि यह फैसला सिर्फ गन्ना किसानों तक सीमित नहीं है बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. शुगर मिलों के संचालन से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने दोहराया कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार आगे भी किसान-पक्षीय नीतियां लागू करती रहेगी. किसानों को बेहतर मूल्य, समय पर भुगतान और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार का लक्ष्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और कृषि को अधिक टिकाऊ एवं लाभकारी बनाना है.