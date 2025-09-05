बाइडेन के माथे पर दिखा बड़ी ‘चोट’ का निशान, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार के पीछे पड़ा यह रोग

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर लोग उस समय चिंता में पड़ गए जब उन्हें डेलावेयर में लोगों से मिलते समय सिर पर गंभीर चोट के साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे फुटेज में एक चर्च से निकलते समय 82 साल के बाइडेन अपने सिर पर सामने की तरफ एक बड़े लाल घाव के साथ दिखाई दिए, जिसे कुछ हद तक उनके सफेद बालों ने छिपा रखा था. लोगों के बीच बढ़ती अटकलों के बीच उनकी एक प्रवक्ता ने गुरुवार, 4 सितंबर को जानकारी दी कि जो बाइडेन ने हाल ही में स्किन कैंसर के घावों को हटाने के लिए सर्जरी कराई है.

उनकी प्रवक्ता केली स्कली ने कहा कि बाइडेन की मोहस सर्जरी की गई है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से त्वचा (स्किन) को तब तक काटकर अलग किया जाता है जब तक कि कैंसर का कोई अवशेष (हिस्सा) न रह जाए.

दो साल पहले, जब बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर थे, तब उनके सीने से एक घाव निकाला गया था. घाव बेसल सेल कार्सिनोमा था, जो स्किन कैंसर का एक सामान्य रूप है. इसके बाद मई 2025 में, बाइडेन के ऑफिस की तरफ से घोषणा की गई कि उनमें प्रोस्टेट कैंसर के एक आक्रामक रूप का पता चला है जो उनकी हड्डियों तक फैल गया है.

बाइडेन ने उस समय सोशल मीडिया पर लिखा, "कैंसर हम सभी को छूता है.. आपमें से कई लोगों की तरह, जिल और मैंने सीखा है कि जब हम टूटते हैं तो सबसे मजबूत होते हैं."

गौरतलब है कि बाइडेन परिवार को पिछले कुछ वर्षों में बार-बार कैंसर का सामना करना पड़ा है. बाइडेन के बेटे ब्यू की ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई, और उनकी पत्नी जिल के दो कैंसरग्रस्त घाव हटा दिए गए हैं.

(इनपुट- एपी)

