ट्रंप की मौत की अफवाह कौन फैला रहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद बताया #TrumpIsDead में कितनी सच्चाई

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैशटैग "TrumpIsDead" ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में खुद ट्रंप ने सामने आकर अपना हाल बताया है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अपने 'बिगड़ते' स्वास्थ्य की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इससे बेहतर महसूस नहीं किया है. ट्रंप ने एक पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए यह लिखा. उस पोस्ट में इंटरनेट पर लोगों को "हास्यपूर्ण दोहरे मानदंड" रखने की आलोचना की गई थी.

यह पोस्ट रूढ़िवादी टिप्पणीकार डीसी ड्रेनो ने डाला था जिसमें लिखा गया, "जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से दिखे बिना कई दिनों तक रहे थे और मीडिया कहता था कि वह "तेज" और "अपने खेल में शीर्ष" हैं. जबकि इस बीच वह डायपर पहने हुए थे और झपकी ले रहे थे. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य POTUS (राष्ट्रपति) की तुलना में सार्वजनिक रूप से अधिक घंटे काम करते हैं और अगर वह 24 घंटों के लिए गायब हो जाते हैं तो मीडिया भड़क जाता है. हास्यास्पद दोहरा मापदंड है यह."

इस पोस्ट पर ट्रंप ने जवाब दिया है, "मैंने अपने जीवन में कभी इससे बेहतर महसूस नहीं किया." उन्होंने उसी पोस्ट में आगे उल्लेख किया कि वाशिंगटन डीसी एक "अपराध-मुक्त क्षेत्र" (क्राइम फ्री जोन) बन गया है.

सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें

ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैली हैं. X पर हैशटैग #TrumpIsDead को ट्रेंड करा दिया गया है. अटकलें तब बढ़ीं जब व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह एक ब्लैंक शेड्यूल प्रकाशित किया था. हालांकि, ट्रंप ने शनिवार को गोल्फ खेलते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट करके अफवाहों को खारिज करने की भी कोशिश की. हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर ने उस तस्वीर को ही "फर्जी" करार दिया.

यह हैशटैग तब भी वायरल ट्रेंड बन गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वह "भयानक त्रासदी" की स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप फिट और ऊर्जावान हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने यूएसए टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "वह रात में फोन करने वाले आखिरी व्यक्ति हैं. वह जागने वाले पहले व्यक्ति हैं और सुबह फोन कॉल करने वाला पहले व्यक्ति हैं. हां, भयानक त्रासदी होती हैं. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अच्छी स्थिति में हैं, अपने शेष कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं और अमेरिकी लोगों के लिए महान काम करेंगे. और अगर, भगवान न करे, कोई भयानक त्रासदी हो, तो मैंने पिछले 200 दिन जो कुछ हासिल किया है, उससे बेहतर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोच सकता."

ट्रंप का स्वास्थ्य

इस साल की शुरुआत में ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं, जब उनके हाथ के पिछले हिस्से पर बड़ा निशान देखा गया था. कुछ दिनों बाद उसकी हथेली पर कुछ नए निशान भी दिखे. ट्रंप की टीम ने कई मौकों पर इस चोट को फाउंडेशन लगाकर ढकने की कोशिश की है. बढ़ती अफवाहों के बीच व्हाइट हाउस ने चोट के निशान को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा था कि निशान इसलिए पड़े हैं क्योंकि ट्रंप हजारों लोगों से हाथ मिलाते हैं. व्हाइट हाउस के फिजिशियन डॉ सीन बार्बेला ने व्हाइट हाउस को लिखे एक लेटर में कहा कि चोट "बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के उपयोग से नरम टीस्यू में मामूली जलन के कारण है."

हालांकि बाद में ट्रंप के सूजे हुए पैर की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इसके बाद जुलाई में, व्हाइट हाउस ने यह बताया कि 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति को chronic venous insufficiency है. यह नसों में होने वाली एक स्थिति है जिसके कारण सूजन हो जाती है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप, टैरिफ, चीन या यूक्रेन... 4 फैक्टर बनेंगे टर्निंग प्वाइंट? मोदी-पुतिन की 'महामुलाकात' पर सबकी निगाहें