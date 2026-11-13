Nvidia CEO के पद से हटते ही जेनसन हुआंग के तीसरे अफेयर का खुलासा; कंपनी की ही कर्मचारी से संबंध बनाने का दावा

दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पद से हटाए जाने के बाद उनके एक और महिला कर्मचारी के साथ अंतरंग संबंध होने की जानकारी सामने आई है. इससे पहले भी उनके दो कथित एक्स्ट्र मैरिटल अफेयर की खबरें सामने आई थीं, जिनमें एलिस हुआंग और कंपनी की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल का नाम शामिल है. वहीं दूसरी ओर कंपनी और संबंधित पक्षों ने इस नए खुलासे पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

तीसरी महिला की पहचान समाने नहीं आयी

रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े दो लोगों के हवाले से बताया कि जेनसन हुआंग का एनवीडिया की एक और कर्मचारी के साथ भी इंटीमेट रिलेशन थे. रिपोर्ट में महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. रॉयटर्स की ओर से उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं हो सकी. एनवीडिया ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. जेनसन हुआंग, किम्बर्ली पॉवेल और कंपनी के बोर्ड के प्रतिनिधि ने भी इस टिप्पणी पर कुछ नहीं कहा.

दो अन्य महिलाओं के नाम आ चुके हैं सामने

इससे पहले जेनसन हुआंग के एलिस हुआंग और किम्बर्ली पॉवेल के साथ कथित संबंधों की खबरें सामने आई थीं. एलिस हुआंग को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीनी जासूस होने का संदेह बताया गया है. वहीं, किम्बर्ली पॉवेल एनवीडिया की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट हैं. 8 नवंबर को जारी बयान में जेनसन हुआंग ने एक अफेयर की बात स्वीकार की थी, हालांकि उन्होंने एलिस हुआंग का नाम नहीं लिया था.

कोलेट क्रेस को मिली अंतरिम CEO की जिम्मेदारी

63 वर्षीय जेनसन हुआंग की शादी हो चुकी है. उनके इस्तीफे के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने वित्त प्रमुख कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है. कंपनी अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है. इसके लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है.

Nvidia के शेयरों में गिरावट

इस महीने की शुरुआत में कंपनी के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों और बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद से जांच शुरू की थी. जांच का मकसद यह पता लगाना था कि कहीं हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना तो नहीं बने. गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. अक्टूबर की शुरुआत में बने उच्चतम स्तर से अब तक Nvidia के शेयर 30 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुके हैं.

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