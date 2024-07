यमन के होदैदा बंदरगाह पर इजरायल का बड़ा हमला, विद्रोहियों को निशाना बनाकर की बमबारी

इजरायल (Israel) ने हूती विद्रोहियों (Houthi Rebels) के खिलाफ शनिवार को बड़ा हमला किया है. इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों के कब्‍जे वाले बंदरगाह शहर होदैदा पर हमला बोला है. एएफपी के एक संवाददाता और हूती द्वारा संचालित मीडिया ने बताया कि इजरायल ने बंदरगाह में एक ईंधन डिपो को निशाना बनाया. हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई और धुंए का गुबार उठते देखा गया है. इजरायल की सेना ने कहा है कि उसके युद्धक विमानों ने शनिवार को "हूती आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों" पर हमला किया है.

#UPDATE A series of strikes targeted the Yemeni rebel-held port city of Hodeida Saturday, said an AFP correspondent and Huthi-run media, which reported a fuel depot in the port had been hit. pic.twitter.com/DFXQlyDsjU

हूती आतंकी शासन के ठिकानों पर हमला : इजरायल

हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा, "कुछ समय पहले आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हाल के महीनों में इजरायल के खिलाफ किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यमन में अल हुदायदाह पोर्ट के इलाके में हूती आतंकवादी शासन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया."

A short while ago, IDF fighter jets struck military targets of the Houthi terrorist regime in the area of the Al Hudaydah Port in Yemen in response to the hundreds of attacks carried out against the State of Israel in recent months. pic.twitter.com/LBGSM9ZQ7u