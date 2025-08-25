नेतन्याहू की जंग से परेशान हुई इजरायली सेना? आर्मी चीफ ने हमास से डील करने पर PM को बड़ी नसीहत दी

गाजा और इजरायल की जंग को शुरू हुए 2 साल होने वाले हैं और अभी भी शांति समझौता दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा. गाजा में अकाल और भूखमरी के बीच हालात यह है कि खुद इजरायली सेना हमला करके थकती नजर आ रही है. टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसार इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आइक जमीर ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आग्रह किया है कि वो हमास के साथ बंधकों की अदला-बदली वाली डील को स्वीकार कर लें.

इजरायली सेना (IDF) के प्रमुख ने इजरायल के हाइफा नौसेना बेस का दौरा करते समय खुलासा किया कि नेतन्याहू के सामने बंधकों की अदला-बदली करने की डील मौजूद है. जनरल जमीर ने कहा, "मेज पर एक [बंधक] डील है, हमें इसे स्वीकार करने की जरूरत है."

उन्होंने कहा कि सेना ने इस तरह के समझौते के लिए परिस्थितियां बनाई हैं, लेकिन फैसला अब प्रधानमंत्री के हाथ में है. उन्होंने आगे कहा, "सेना ने इसे पूरा करने के लिए शर्तें प्रदान की हैं और निर्णय अब नेतन्याहू के हाथों में है."

जमीर ने यह भी कहा कि उनका स्टैंड इजरायल की बहुतायत जनता की चाहत के अनुरूप है कि “एक व्यापक समझौता किया जाए जिसमें 50 बंधकों को वापस लौया जाए और युद्ध समाप्त किया जाए."

अभी हमास के पास कितने इजरायली बंधक?

अनादोलु एजेंसी के अनुसार, इजरायल का अनुमान है कि हमास ने लगभग 50 बंधकों को अपने पास रखा है, जिनमें से 20 जीवित माने जा रहे हैं. दूसरी ओर, इजरायल ने 10,800 से अधिक फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले रखा है. अधिकार समूहों ने जेलों के अंदर उन्हें यातना देना और उनकी चिकित्सा उपेक्षा का आरोप लगाया है.

बीते शुक्रवार को, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने भारी बमबारी और निवासियों के विस्थापन का वादा करते हुए गाजा शहर पर कब्जे के लिए सैन्य योजनाओं को मंजूरी दे दी थी.

गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में जब इजरायल पर हमास ने हमला किया था तो उसमें 1,219 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे. वहीं हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार (जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है) इजरायल के जवाबी हमले में कम से कम 62,700 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं.

पिछले साल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

यह भी पढ़ें: UN ने किया गाजा में अकाल का ऐलान... इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्‍याहू ने बताया हमास का झूठ!