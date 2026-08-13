वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों में उनके ही घर में बनाया बंधक, अमेरिका ने भी माना- इजरायली मचा रहे आतंक- VIDEO

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली बस्ती के लोगों की मनमानी बढ़ती जा रही है. इन इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों को उनके ही घरों में बंधक बना लिया है, उन्हें खाना और जरूरी सामान तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं. मकसद इन फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना है. खुद इजरायली सेना को आना पड़ा लेकिन यह अब उनके कंट्रोल में भी नहीं हैं. अब तो अमेरिका ने भी इजरायली बस्ती के लोगों की इस कार्रवाई को आतंक बताया है.

इजरायलियों का आतंक, अमेरिका ने भी उठाया आवाज

इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने गुरुवार को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली बस्तियों में रहने वाले लोगों की घेराबंदी को आतंक बताया. कमाल की बात है कि हकाबी खुद वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को बसाने के मजबूत समर्थक रहे हैं. लेकिन अब एक भीड़ जमीन की लालच में इस हद तक गिर गई है कि हकाबी इसे आतंक बताने लगे हैं. इस मामले में इजरायली सेना ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश नाकाम रही.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार नब्लुस के पास रहने वाले इजरायली बस्ती के लोगों ने रविवार से फिलिस्तीनियों के घरों को घेर रखा है. इनमें एक घर ऐसा भी है, जिसका मालिक एक अमेरिकी नागरिक है. वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें खाने और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई से काट दिया गया है. अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर हो रही आलोचना के जवाब में यरुशलम में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “इस परिवार को डराने और परेशान करने के लिए इस भयानक आतंक को अंजाम देने वालों की हरकत घिनौनी है.”

उन्होंने आगे लिखा, “इस तरह के गुंडागर्दी वाले व्यवहार का कोई बहाना नहीं हो सकता.” हकाबी ने कहा कि अमेरिका के कहने पर इजरायल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था. अमेरिका और इजरायल एक-दूसरे के बेहद करीबी सहयोगी हैं.

हकाबी का यह बयान इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि वह एक ईसाई पादरी हैं और पहले भी वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का समर्थन कर चुके हैं. इजरायल ने 1967 से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है. हकाबी ने फिलिस्तीनी देश बनाए जाने के विचार को भी खारिज किया है.

इजरायली आर्मी के कंट्रोल में भी नहीं यह हिंसक भीड़

बुधवार को इजरायली सेना ने इलाके में सैनिक भेजे और वहां लगा एक टेंट हटा दिया. लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बस्ती के लोग पीछे नहीं हटे और कंबल लेकर वहीं डटे रहे. इसके बाद बुधवार को सेना ने कहा कि वह एक नई बटालियन भेजेगी, ताकि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर कायम की जा सके.

बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से हमास के इजरायल पर हमले के बाद से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली बस्ती के लोगों की हिंसा काफी बढ़ गई है. वेस्ट बैंक में करीब 3 लाख फिलिस्तीनी नहीं, बल्कि लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं. वहीं, वहां 5 लाख से ज्यादा इजरायली भी बस्तियों में रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इन इजरायली बस्तियों को अवैध माना जाता है.

(इनपुट- एएफपी)

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