इजरायली रक्षा बलों (IDF) और अमेरिकी सेना ने पहली बार अपने संयुक्त साइबर रक्षा अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताओं को शामिल किया है. यह दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के एक नए चरण को दर्शाता है, क्योंकि दोनों देश तेजी से जटिल होते डिजिटल खतरों से निपटने की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं.

रक्षात्मक और आक्रामक तरीके के अभ्यास

IDF के J6 और साइबर रक्षा निदेशालय तथा अमेरिकी साइबर कमांड ने 'साइबरडोम' अभ्यास का 11वां संस्करण पूरा कर लिया है. इस अभ्यास के लिए दोनों सेनाओं के 100 से अधिक साइबर विशेषज्ञ अमेरिका में स्थित एक विशेष साइबर सुविधा केंद्र में एक साथ आए.IDF के एक अधिकारी के अनुसार, इस अभ्यास में पहली बार AI क्षमताओं को शामिल किया गया, जिसमें साइबर ऑपरेशंस के रक्षात्मक और आक्रामक दोनों पहलू शामिल थे. इस कदम का उद्देश्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण को तेजी से हो रहे तकनीकी विकास और पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रीय साइबर खतरे के माहौल में आए बदलावों के अनुरूप ढालना था.

अभ्यास में क्या किया गया

प्रतिभागियों ने कई तरह के काल्पनिक साइबर परिदृश्यों के खिलाफ एक साथ प्रशिक्षण लिया. इसका उद्देश्य ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन में सुधार करना, सूचना-साझाकरण को मजबूत करना और उभरते खतरों का जवाब देने की दोनों सेनाओं की क्षमता को बढ़ाना था. AI को शामिल करना इस बात को दर्शाता है कि सैन्य प्रतिष्ठानों में यह चिंता बढ़ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर युद्ध के स्वरूप को बदल रहा है. इससे हमलावरों को अधिक उन्नत क्षमताएं विकसित करने और तैनात करने में मदद मिल रही है, जबकि दूसरी ओर, यह बचाव करने वालों को खतरों का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए नए उपकरण भी प्रदान कर रहा है.

IDF के जॉइंट साइबर डिफेंस डिवीजन (JCDD) के प्रमुख, ब्रिगेडियर जनरल L ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में इजरायल की परिचालन प्रक्रियाओं और गोपनीय प्रणालियों को बाधित करने के हजारों प्रयास किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "पिछले तीन वर्षों में, दुश्मन द्वारा परिचालन प्रक्रियाओं और मुख्य गोपनीय प्रणालियों को बाधित करने के हजारों प्रयास किए गए, लेकिन वे सभी विफल रहे."

इस अभ्यास का फायदा क्या

हालिया अभ्यास का जिक्र करते हुए, इजरायली सेना के इस वरिष्ठ अधिकारी ने AI को शामिल करने को तकनीकी नवाचार (टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे भविष्य की चुनौतियों के लिए रक्षा क्षमताओं को तैयार करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, "AI बचाव करने वालों को खतरों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने और उन पर प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अधिक तेजी और सटीकता के साथ काम कर सकते हैं."

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमलावरों के लिए एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' (शक्ति बढ़ाने वाला साधन) साबित हो रहा है. इसलिए, यह जरूरी हो गया है कि सैन्य साइबर रक्षा प्रणालियाँ भी आक्रामक तकनीकों के साथ-साथ विकसित होती रहें. 2015 में शुरू हुआ 'साइबरडोम' अभ्यास, इजरायल और अमेरिका के बीच साइबर सहयोग का एक मुख्य हिस्सा बन गया है. यह वार्षिक प्रशिक्षण पहल दोनों देशों के साइबर विशेषज्ञों को अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने, परिचालन संबंधी विशेषज्ञता साझा करने और संभावित खतरों से निपटने के लिए मिलकर रणनीति बनाने का एक मंच प्रदान करती है.

भविष्य के युद्ध की तैयारी

IDF (इजरायली रक्षा बल) के अनुसार, इन अभ्यासों ने साइबर रक्षा और सहयोग के तरीकों को आकार देने में मदद की है. इन तरीकों को डिजिटल क्षेत्र में साझा दुश्मनों के खिलाफ सैन्य अभियानों के दौरान भी आजमाया गया है. यह नवीनतम अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब आधुनिक युद्ध में साइबर क्षमताओं की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान बढ़ रहा है. आज सैन्य नेटवर्क, गोपनीय जानकारी और महत्वपूर्ण परिचालन प्रणालियों पर होने वाले हमलों के परिणाम डिजिटल युद्धक्षेत्र से कहीं आगे तक जा सकते हैं.

इस अभ्यास में AI का उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर की सेनाएं यह पता लगाने में जुटी हैं कि कैसे यह तकनीक साइबर खतरों की पहचान, विश्लेषण और उन पर प्रतिक्रिया देने की गति और सटीकता को बेहतर बना सकती है. साथ ही, दुश्मन ताकतों द्वारा AI के संभावित इस्तेमाल ने भविष्य के साइबर हमलों के पैमाने और उनकी जटिलता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. IDF-US अभ्यास इस बात को रेखांकित करता है कि दोनों सेनाएं साइबर स्पेस में तकनीकी सहयोग और परिचालन तैयारियों को कितना महत्व देती हैं; अब AI भी उनके संयुक्त प्रशिक्षण ढांचे का हिस्सा बन गया है.

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