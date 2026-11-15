Video: शहरों के बीच उड़ने के लिए चीन ने बनाई इलेक्ट्रिक प्लेन, 19 यात्री एक साथ करेंगे सफर

इलेक्ट्रिक कारों के बाद अब चीन प्लेन के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज ही चीन ने 10 टन वजनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक यात्री विमान पेश किया है, जो बिना पायलट के या पायलट के साथ उड़ सकता है. इलेक्ट्रिक प्रोपेलर वाला यह CE-25A विमान 19 यात्रियों को एक बार में ले जा सकता है. यह 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है.

इस बार पायलट के साथ उड़ा

19 मानवरहित (बिना पायलट वाली) टेस्ट उड़ानों के बाद, इसने अपनी पहली पायलट वाली उड़ान भी पूरी कर ली है. पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के बिनझोऊ में हुई इस उड़ान के दौरान विमान में दो पायलट और एक फ्लाइट-टेस्ट इंजीनियर सवार थे. CE-25A, COMAC का पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान है. मुख्य रूप से शहरों के बीच कमर्शियल उड़ानों के लिए डिजाइन किए गए इस विमान में 19 यात्री बैठ सकते हैं और इसका अधिकतम टेकऑफ वजन 10 टन है. इसकी क्रूजिंग स्पीड 300 किमी प्रति घंटा, क्रूजिंग ऊंचाई 2,400 मीटर और रेंज 400 किमी है.

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कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (COMAC) के अनुसार, विमान ने सामान्य रूप से काम किया और इसके सभी परफॉरमेंस पैरामीटर उम्मीदों के अनुरूप रहे. CE-25A, COMAC का पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान है. इस विमान ने इस साल 2 फरवरी को अपनी पहली बिना पायलट वाली (ऑटोनॉमस) उड़ान पूरी की थी. COMAC, चीनी बैटरी निर्माता CATL, शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी और अन्य साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित CE-25A ने अब तक 19 बिना पायलट वाली (ऑटोनॉमस) उड़ानें पूरी कर ली हैं. चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने 'टाइप सर्टिफिकेट' के लिए COMAC के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.

घरेलू उड़ानों के लिए गेमचेंजर

अभी इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. मगर 400 किलोमीटर की रेंज अगर सही साबित होती है तो ये घरेलू उड़ानों की दिशा में एक मील का पत्थर होगा. इलेक्ट्रिक होने की वजह से जाहिर है इसका किराया कम होगा. वहीं बिना पायलट के उड़ान भरने की क्षमता के कारण एयरलाइंस को पायलटों की संख्या भी काफी कम रखने में मदद मिलेगी. इससे इसके ऑपरेशंस में भी कमी आएगी. भारत सहित दुनिया भर के देशों में अब घरेलू उड़ानों की मांग बढ़ती जा रही है. ऐसे में चीन का ये नया कमर्शियल प्लेन गेमचेंजर साबित हो सकता है.

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