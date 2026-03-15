अभी मैं जिंदा हूं... नेतन्याहू ने अपनी मौत और 6 उंगलियों वाली अफवाह पर खुद बनाया वीडियो

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी मौत और 6 उंगलियों वाली अफवाह को गलत साबित करने के लिए खुद कैमरे के सामने आना पड़ा. वो कॉफी पीते नजर आए और अपने दोनों हाथों को दिखाया, जिसमें पांच-पांच उंगलियां ही थीं. इस दौरान वो काफी रिलैक्स भी नजर आए. इससे पहले इन अफवाहों पर नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी कर बताया था कि वे "ठीक" हैं. यह स्पष्टीकरण अनादोलू एजेंसी के एक संवाददाता द्वारा उनके कार्यालय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही उन अफवाहों के बारे में पूछे जाने के बाद जारी किया गया, जिनमें कहा जा रहा था कि "नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है."

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1 घंटे में 1.7 मिलियन व्यू

नेतन्याहू ने अपनी सलामती का सबूत देने वाला वीडियो अपने एक्स प्रोफाइल से शेयर किया है और एक घंटे के अंदर एक्स पर इसे 1.7 मिलियन लोग देख चुके हैं. इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की अफवाह कितनी ज्यादा फैल गई थी और अधिकतर लोग उनके कार्यालय के बयान को भी संदेह से देख रहे थे.

पहले देखें वीडियो

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

कैसे शुरू हुआ विवाद

शनिवार को सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ठिकाने को लेकर सवाल उठने लगे. कई यूजर्स ने उनके 13 मार्च की उनकी एक वीडियो पर चिंता जताई, जिसमें ऐसा लग रहा था कि उनके एक हाथ में छह उंगलियां हैं. कइयों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एडिटेड बताया. अपने ट्विटर हैंडल पर, नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के युद्ध पर बयान दिया. विवाद कैसे हुआ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

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