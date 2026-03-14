बीबी कहां हैं... ईरान से युद्ध के बीच नेतन्याहू की 'छह उंगलियों' वाले वीडियो ने बढ़ाई चिंता

शनिवार को सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ठिकाने को लेकर सवाल उठने लगे. कई यूजर्स ने उनके 13 मार्च की नई वीडियो पर चिंता जताई, जिसमें ऐसा लग रहा था कि उनके एक हाथ में छह उंगलियां हैं. कइयों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एडिटेड बताया. अपने ट्विटर हैंडल पर, नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के युद्ध पर बयान दिया.

देखें वीडियो

אתמול במסיבת העיתונאים עמדתי על היעדים הברורים של המערכה: פגיעה במשטר הטרור באיראן, המשך המאבק מול שלוחותיו, והבטחת ביטחונה ועתידה של ישראל.



אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה.



צפו בדברים המלאים >> pic.twitter.com/hubJWVdiKQ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026

नेतन्याहू के वीडियो में, यूजर्स ने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही थीं. वीडियो को AI एडिटेड होने के संदेह में पोस्ट को लाखों बार देखा और शेयर किया गया, कइयो ने वीडियो को शेयर करते हुए 'क्लासिक AI फिंगर ग्लिच' और 'उनके हाथ को ध्यान से देखें' जैसे कैप्शन लिखे. कई यूजर्स, जिनमें से अधिकांश के एक्स अकाउंट वेरिफायड नहीं थे. कई यूजर्स ने तो यहां तक दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध में नेतन्याहू की मौत हो गई है. हालांकि, X के AI चैटबॉट ग्रोक ने ऐसे पोस्ट पर की गई टिप्पणियों की सत्यता की जांच की और उन्हें गलत बताया. एक अन्य यूजर ने हिब्रू में लिखा, "हे बीबी, क्या तुम इतने खास हो कि तुम्हारे पास छह उंगलियां हैं, या तुम बहुत समय पहले हमसे बिछड़ गए हो?

Last time I checked, humans usually dont have 6 fingers…. AI does.



Is Netenyahu no more? pic.twitter.com/EUkIsKGmHR — AustraliaFirstOnly (@gigabasedd) March 13, 2026

इस चिंता और सवाल को साझा करने वालों में अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक टिप्पणीकार कैंडिस ओवेन्स भी थीं, जिन्होंने नेतन्याहू को उनके घर के नाम से संबोधित करते हुए पूछा, "बीबी कहां हैं?" उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "उनका कार्यालय उनके फर्जी एआई वीडियो क्यों जारी कर रहा है और फिर हटा रहा है, और व्हाइट हाउस में इतनी दहशत क्यों है?"

תגיד ביבי, אתה כלכך מיוחד שיש לך 6 אצבעות או שאתה כבר מזמן לא איתנו? pic.twitter.com/Ax3OqaTuRT — Yaron Zakai-Or (@yzakai) March 13, 2026

ग्रोक ने क्या बताया

X के एआई चैटबॉट ग्रोक ने छह उंगलियों के दावों की तथ्य-जांच की और कहा, "नहीं, नेतन्याहू के प्रत्येक हाथ में पांच उंगलियां हैं, जैसे कि अधिकांश लोगों की होती हैं. यह पोडियम की ओर इशारा करते हुए उनका दाहिना हाथ है - लाल घेरा और कोण एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करते हैं, जिससे छह उंगलियां दिख रही हैं. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो का सिर्फ एक स्टिल है." एक अन्य पोस्ट के जवाब में, ग्रोक ने लिखा, "नेतन्याहू जीवित हैं; ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पोस्टों में फैली उनकी मौत की अफवाहों को स्नोप्स, टाइम्स ऑफ इजरायल और अन्य संस्थाओं ने अपुष्ट जानकारी बताकर खारिज कर दिया है. कृपया आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों पर भरोसा करें."

कई तरह की अफवाहें

क्रेमलिन नाम के एक पेज पर, जिसका रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय से कोई संबंध नहीं था, इस बात का जिक्र किया गया था कि इजरायली वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए. इजरायली प्रधानमंत्री के बेटे यायर नेतन्याहू के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ध्यान गया. आमतौर पर X पर सक्रिय रहने वाले यायर नेतन्याहू ने आखिरी बार 9 मार्च को एक पोस्ट शेयर किया था. बेत शेमेश में हड़तालों के बाद बचे मलबे के बीच एनडीटीवी के आदित्य राज कौल उस स्थान पर मौजूद थे, जहां नेतन्याहू को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था.

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