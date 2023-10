हमास का 'सीक्रेट हथियार' vs इजरायल : वियतनाम की भुलभुलैया और तोरा-बोरा की पहाड़ियों से क्या लेनी चाहिए सीख

अमेरिकी सरकार की डिक्लासीफाइड रिपोर्ट 'Tora Bora Revisited: How we failed to get Bin Laden'के मुताबिक, अल-कायदा प्रमुख लादेन अपने बनाए गए सुरंगों और गुफाओं के नेटवर्क के जरिए पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान भाग निकला. इस नेटवर्क ने सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बिन लादेन ने इसे एक गढ़ में बदल दिया था. हालांकि, 2011 में अमेरिकी नौसेना के सीक्रेट ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन मारा गया.