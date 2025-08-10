विज्ञापन
नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अगले कदमों के लिए एक "काफी छोटी टाइम टेबल" बनाई गई है. उन्होंने कहा कि वहां के लक्ष्य गाजा का निरस्त्रीकरण करना, इजरायली सेना का "अधिकारपूर्ण सिक्योरिटी कंट्रोल" होना और गैर-इजरायली नागरिक प्रशासन का प्रभारी होना शामिल हैं.

गाजा में इजरायल कब रुकेगा? पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया
  • इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास की हार तय करने के अलावा इजरायल के पास कोई विकल्प नहीं है.
  • नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल का उद्देश्य गाज़ा पर कब्जा करना नहीं बल्कि उसे मुक्त करना है.
  • गाज़ा में इजरायली सेना का नियंत्रण और निरस्त्रीकरण अगले कदमों में शामिल है, इसके लिए छोटी समय सीमा बनाई गई है.
यरुशलेम:

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल के पास 'काम पूरा करने और हमास की हार को तय करने' के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यरुशलेम में विदेशी मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने इन आरोपों को सिरे से नकारा कि इजरायल ने गाजा पर योजनाबद्ध सैन्य Offensive अभियान चलाया हुआ है. उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि 'हमारा उद्देश्य गाज़ा पर कब्जा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य गाज़ा को मुक्त करना है.' उन्होंने माना कि इस तरह के 'झूठ के ग्लोबल अभियान' के कारण इजरायल के अंदर और बाहर उनके विरोधी बढ़ रहे हैं.

नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अगले कदमों के लिए एक "काफी छोटी टाइम टेबल" बनाई गई है. उन्होंने कहा कि वहां के लक्ष्य गाजा का निरस्त्रीकरण करना, इजरायली सेना का "अधिकारपूर्ण सिक्योरिटी कंट्रोल" होना और गैर-इजरायली नागरिक प्रशासन का प्रभारी होना शामिल हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल के दिनों में इजरायली सेना को "अधिक विदेशी पत्रकारों को लाने" के लिए निर्देश दिए हैं. इससे पहले पत्रकारों को गाजा में केवल सैन्य बेस के अलावा कहीं और अनुमति नहीं थी.

नेतन्याहू ने फिर से गाज़ा की कई समस्याओं का आरोप हमास के सशस्त्र समूह पर लगाया, जिसमें नागरिकों की मौतें, विनाश और अनाज की कमी शामिल हैं. 

इज़रायल की हवाई और जमीनी कार्रवाई ने गाजा की अधिकांश जनसंख्या को विस्थापित कर दिया है और क्षेत्र को अकाल की ओर धकेल दिया है. शनिवार को दो और फिलिस्तीनी बच्चों की कुपोषण से संबंधित कारणों से मौत हो गई, जिससे Gaza में युद्ध शुरू होने के बाद बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 हो गया है. कुल मिलाकर 117 वयस्कों की कुपोषण से संबंधित कारणों से मौत हो चुकी है, जून के अंत से मंत्रालय ने इस आयु वर्ग की गिनती शुरू की है.

हड़ताल की घोषणा

भुखमरी से होने वाली मौतों को मंत्रालय के 61,400 फिलिस्तीनियों की मौत के आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है. मंत्रालय, जो हमास प्रशासित सरकार का हिस्सा है और जिसमें चिकित्सा पेशेवर कार्यरत हैं, यह विभाजन नहीं करता कि कौन लड़ाकू हैं और कौन नागरिक, लेकिन कहता है कि मृतकों में से लगभग आधे महिलाएं और बच्चे हैं. यूएन और स्वतंत्र विशेषज्ञ इसे युद्ध के नुकसान के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत मानते हैं. युद्ध का विस्तार करने की संभावना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और इज़रायल के भीतर भी गहरा आक्रोश पैदा किया है, जहां शोक संतप्त परिवारों और गाजा में अभी भी बंधक रखे गए रिश्तेदारों ने कंपनियों से अगली सप्ताह एक आम हड़ताल की घोषणा की है.
 

