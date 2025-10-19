विज्ञापन
गाजा पर इजरायल का हवाई हमला, कहा, IDF पर दागीं गईं एंटी टैंक मिसाइलें, जवाब देना जरूरी  

आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी शहर राफा में हुआ हमला 'सीजफायर समझौते का खुला उल्लंघन' था. इसका कड़ा जवाब देना जरूरी था और उसने ऐसा ही किया है.

  • इजरायल ने दक्षिणी गाजा के राफा में हमास के आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद हवाई हमले किए हैं.
  • आईडीएफ ने कहा कि राफा में हमला सीजफायर समझौते का उल्लंघन था और उसने इसका जवाब दिया है.
  • हमास ने राफा इलाके में हुई झड़पों की जानकारी से इनकार किया है क्योंकि वह कब्‍जे वाले रेड जोन में है.
तेल अवीव:

पिछले दिनों गाजा को लेकर हमास और इजरायल में जो सीजफायर लागू हुआ था, वह ऐसा लगता है कि अब खत्‍म हो चुका है. ताजा घटनाक्रम में इजरायल ने दक्षिणी गाजा में हवाई हमले किए हैं. उसका कहना है कि हमास के आतंकियों ने इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के सैनिकों को एक एंटी-टैंक मिसाइल और गोलियों से निशाना बनाया है. आपको बता दें कि हमास और इजरायल के बीच शुक्रवार को सीजफायर लागू हुआ था जिसे अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 'एतिहासिक पल' तक करार दे डाला था. 

क्‍या थी सीजफायर डील 

आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी शहर राफा में हुआ हमला 'सीजफायर समझौते का खुला उल्लंघन' था. इसका कड़ा जवाब देना जरूरी था और उसने ऐसा ही किया है. वहीं हमास ने कहा है कि उसे राफा इलाके में हो रही किसी भी घटना या झड़प के बारे में पता नहीं है क्योंकि ये कब्‍जे वाले रेड जोन के तहत आते हैं. हमास और इजरायल के बीच सीजफायर डील राष्‍ट्रपति ट्रंप के गाजा पीस प्‍लान का हिस्‍सा थी.  

गाजा युद्ध खत्म करने के मकसद से इसे लागू किया गया था. प्‍लान के एक हिस्‍से के तहत 10 अक्टूबर को इसे लागू किया गया था. गाजा पीस प्‍लान के पहले चरण के तहत सभी जिंदा बंधकों को रिहा कर दिया गया है. साथ ही 28 मरे हुए लोगों में से 12 के शवों को इजरायल  वापस भेज दिए गए हैं. सीजफायर डील के तहत इजरायल ने भी अपनी जेलों में बंद 250 फिलिस्तीनी कैदियों और गाजा से 1,718 हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया है. 

अभी होंगे गाजा पर और हमले? 

रविवार को आईडीएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'आतंकवादियों ने राफा क्षेत्र (दक्षिणी गाजा) में आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही आईडीएफ टुकड़ियों पर एंटी-टैंक मिसाइल और गोलियां दागीं.' इसके जवाब में, आईडीएफ ने उस क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए हैं ताकि खतरे को खत्‍म किया जा सके और सुरंगों के शाफ्ट और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयोग की जा रहे मिलिट्री इनफ्रास्‍ट्रक्‍चर को खत्‍म किया जा सके.' प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की. नेतन्‍याहू और उन्हें गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 

हमास ने क्‍या कहा 

दूसरी तरफ हमास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उसे राफा क्षेत्र में किसी झड़प की जानकारी मिली है. हमास की अल-कसम ब्रिगेड्स ने अपने बयान में कहा, 'इस साल मार्च में युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद से वहां मौजूद हमारे बाकी समूहों से संपर्क टूट गया है. इसलिए, हमें उन क्षेत्रों में हो रही किसी भी घटना की जानकारी नहीं है और यदि हमारे कोई लड़ाके अभी भी जीवित हैं, तो हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते.' 


 

