इजरायल की गोलियां नहीं रुकेंगी! अब नेतन्याहू की आर्मी ने वेस्ट बैंक में नया ऑपरेशन शुरू किया

इजरायली सेना ने बुधवार, 26 नवंबर को अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में एक नए "आतंकवाद विरोधी" ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की. इजरायल की सैन्य और आंतरिक सुरक्षा सेवा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने "उत्तरी सामरिया के क्षेत्र में एक व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है." दरअसल वेस्ट बैंक के हिस्से के लिए इजरायल बाइबिल में दिए गए शब्द, सामरिया का उपयोग करता है.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि यह ऑपरेशन नया है और जनवरी 2025 में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा नहीं है. जो ऑपरेशन जनवरी 2025 में शुरू हुआ था, वो मुख्य रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के शिविरों को टारगेट करता है.

वता दें कि वेस्ट बैंक पर इजरायल ने 1967 से कब्जा कर रखा है. लेकिन अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले के साथ गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से यहां हिंसा बढ़ गई है. 10 अक्टूबर से गाजा में लागू किए गए सीजफायर के बावजूद वेस्ट बैंक में हिंसा बंद नहीं हुई है.

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित एएफपी टैली के अनुसार, युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायली सैनिकों या वहां बसने वाले इजरायलियों ने वेस्ट बैंक में 1,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है. इनमें से कई उग्रवादी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हैं. वहीं आधिकारिक इजरायली आंकड़ों के अनुसार, फिलिस्तीनी हमलों या इजरायली सैन्य अभियानों में सैनिकों और नागरिकों दोनों सहित कम से कम 44 इजरायली मारे गए हैं.

