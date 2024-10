इजरायल-ईरान युद्ध में रूस के बाद चीन की एंट्री, क्या करेगा अमेरिका

Israel Iran Tension, China role: इजरायल पर 9 दिन पहले ईरान ने 200 मिसाइलों (Iran missile attack on Israel) से हमला कर दिया. ज्यादातर मिसाइलों को इजरायल के ड्रोन सिस्टम (Iron Dome System of Iran) ने मार गिराया लेकिन, कुछ मिसाइलें इजरायल की धरती पर गिरीं. कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और इजरायल ने दावा किया कि इस हमले में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ. लेकिन, इजरायल पर हमले की ईरान की हिमाकत का जोरदार जवाब देने का इजरायल ने ऐलान किया है. यह अलग बात है कि ईरान पर त्वरित कार्रवाई से पहले ईरान ने लेबनान में अपने एक्शन को तेज कर दिया. इजरायल के हमले के बाद से लेबनान में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं. इजरायल का हमला लेबनान में तबाही ला रहा है. इजरायल के हमले के बाद लेबनान की ओर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल की ओर फिर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं. इन हमलों में इजरायली नागरिकों के घायल होने की बात भी सामने आई. इसके साथ ही, लेबनान के भीतर इजरायल की ओर से कार्रवाई कर रहे सैनिकों पर भी लेबनान की ओर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमला किया जिसमें कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की बात खुद इजरायल ने स्वीकार भी की है.

इजरायल के हमलों से ईरान हैरान परेशान हुआ

इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और अब दुनिया के कई देश सीधे और परोक्ष रूप से इससे जुड़ते जा रहे हैं. इजरायल ने जिस प्रकार ने हिजबुल्लाह के चीफ को लेबनान में एक धमाके में मार गिराया और इससे पहले ईरान में हमास प्रमुख को जिस तरह से मौत के घाट उतारा था उसके बाद से ईरान के प्रमुख नेता सैयद अली हुसैनी खमनेई किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे. लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर पहले पेजर से धमाका और फिर वॉकी टॉकी से हमले के बाद से खमनेई को छिपना पड़ा था. इसके बाद से पिछले शुक्रवार को खमनेई सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए. इस मंच से खमनेई ने लोगों को संबोधित किया.

गायब होने के बाद शुक्रवार को सामने आए खमनेई

खमनेई के पब्लिक के बीच आने के बाद सवाल उठने कि अब सुरक्षा के ऐसे कौन से इंतजाम हो गए कि खमनेई को पब्लिक मंच पर देखा गया. इसका जवाब मौके से आई कई तस्वीरों में मिल रहा है. खमनेई के संबोधन के स्थल से आई तस्वीरों में कुछ ऐसे हथियार दिख रहे हैं जिससे किसी भी मिसाइल को मार गिराया जा सकता है. इस हथियार को चीन का हथियार बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि चीन का यह हथियार लेजर गाइडेड है और आकाश से जमीन पर आ रही किसी भी मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है.

चीन का लेजर गाइडेड डिफेंस सिस्टम ईरान में

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएलए पर नजर रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “यह शेन नुंग 3000 जैसा दिखता है. लेकिन कौन जानता है, यह एक अलग डिज़ाइन हो सकता है. एंटी-ड्रोन लेजर सिस्टम बहुत आम हैं, और पीआरसी निर्माताओं द्वारा उस श्रेणी में संभवतः बहुत सारे उत्पाद पेश किए जाते हैं. यह भी संभव है कि यह चीनी उत्पाद नहीं बल्कि घरेलू ईरानी उत्पाद हो.”

#BREAKING: Scared of being eliminated by the #Israeli quadcopters in #Tehran, #IRGC terrorist organization used their newly acquired Shennong Shield 3000 Chinese Anti-drone laser system to protect terrorist dictator of the #Iran's regime, #Khamenei, during Friday pray yesterday. pic.twitter.com/0GubgoAFuj