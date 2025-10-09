विज्ञापन
विशेष लिंक

इजरायल-हमास के बीच सीजफायर होते ही फिलिस्तीन में जश्न, खंडहरों में गूंजी खुशियां

गाजा की सड़कों पर खुशी का ये आलम है कि कई फिलिस्तीनी अल्लाह महान है.. चिल्लाते देखे गए. लोगों ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सीजफायर कायम रहे और आगे फिर से युद्ध न हो.

Read Time: 3 mins
Share
इजरायल-हमास के बीच सीजफायर होते ही फिलिस्तीन में जश्न, खंडहरों में गूंजी खुशियां
  • इजरायल और हमास के बीच गुरुवार को सीजफायर के पहले चरण के एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए
  • दो साल के युद्ध के बाद सीजफायर से शांति की उम्मीद में फिलिस्तीन खासकर गाजा में जश्न का माहौल है
  • गाजा की सड़कों पर खुशी का आलम ये है कि कई फिलिस्तीनी अल्लाह महान है.. चिल्लाते देखे गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फिलिस्तीन में आज जश्न जैसा माहौल है, खास तौर पर गाजा पट्टी में. इजरायल और हमास में सीजफायर के बाद हर तरफ खुशी का माहौल है. गाजा से विस्थापित मोहम्मद वादी कहते हैं कि वो अल्लाह से दुआ मनाते हैं कि पूरे गाजा पट्टी में ये खुशी का माहौल बना रहे. उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सीजफायर बरकरार रहे और आगे फिर से युद्ध न हो. गाजा की सड़कों पर खुशी का आलम ये है कि कई फिलिस्तीनी अल्लाह महान है.. चिल्लाते देखे गए.

इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच गुरुवार को सीजफायर के पहले चरण के एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए. इजिप्ट के शर्म-अल-शेख में हुई बातचीत के बाद दोनों तरफ के अधिकारियों ने डील साइन होने की पुष्टि की है. दो साल तक चले इस युद्ध में 67 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. 

पूर्वी गाजा के रहने वाले मोहम्मद वादी का कहना था कि आज हमें सीजफायर की खबर मिली है. इसका मतलब साफ है कि युद्ध के दौरान होने वाले खूनखराबे से निजात मिलेगी. हर तरफ खुशी का माहौल है. कमाल की खुशी हर तरफ फैली है. इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकता. मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता.

Latest and Breaking News on NDTV

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम से सिर्फ गाजा में बचे-खुचे लोग ही नहीं, वहां से विस्थापित हुए लोगों में भी खुशी है. गाजा पट्टी से विस्थापित एक महिला ने कहा कि इस युद्धविराम से मुझे बेहद खुशी हो रही है. गाजा पट्टी में रहने वाले तो ज्यादा ही खुश हैं. 

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महीने की थका देने वाली बातचीत के बाद इजरायल और हमास के बीच चल रहे दो साल पुराने युद्ध में संघर्षविराम का ऐलान किया था. इसके तहत इजरायल की सेना गाजा के बड़े हिस्से से हटेगी. वह फिलिस्तीनी बंधकों को भी छोड़ देगा. बदले में हमास भी बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो गया है.

फिलीस्तीनी बंधकों के बदले हमास सभी 20 इजरायली जिंदा बंधकों को अगले कुछ दिनों में रिहा करेगा. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ईश्वर की मदद से हम सभी बंधकों को घर लाएंगे. 

हमास ने अलग से बयान जारी करके कहा कि इस डील से गाजा पट्टी से इजरायली सैनिक हटेंगे और यहां राहत और सहायता समूह को एंट्री मिल सकेगी. हमास ने कहा कि ट्रंप के प्रस्ताव के बाद हमने काफी विचार विमर्श करके इस डील को मंजूर किया है. हमास ने ट्रंप से ये भरोसा मांगा है कि इजरायल अपने सैनिकों को हटाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Israel Hamas Ceasefire, Palestine, Israel -Gaza War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com