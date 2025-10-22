मुस्लिम महिलाओं को हिजाब का हुक्म और बेटी निकाह में ऐसे आई नजर... ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी पर भड़के लोग

एक पुराना वीडियो सामने आया और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली ईरान की कट्टरपंथी इस्लामी सरकार एक ऐसे नए विवाद में उलझ गई है जो इस इस्लामी देश में शायद ही कभी देखा जाता है. विवाद खामेनेई के करीबी सहयोगी की बेटी की शादी को लेकर है, जहां दुल्हन को स्ट्रैपलेस वेडिंग गाउन पहने देखा गया है. अब आलोचकों का कहना है कि यह कट्टरपंथी सरकार तो दूसरी मुस्लिम महिलाओं पर कठोर हिजाब का हुक्म तो लादती है लेकिन खुद इस आदेश को लागू करवाने वाले खामेनेई सहयोगी के परिवार पर यह लागू नहीं होता. लोग इसे इस्लामी सरकार के पाखंड के रूप में देख रहे हैं.

जिस वीडियो पर विवाद हो रहा है, वो अली शामखानी की बेटी की 2024 में हुई शादी का है. शामखानी ईरान के सबसे वरिष्ठ रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक हैं और खामेनेई के विश्वासपात्र हैं. उन्होंने खुद महिलाओं और लड़कियों पर सख्त इस्लामी नियमों को लागू करने की वकालत की है और प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया है.

2022 में, शामखानी ही ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कर रहे थे और उसी समय ईरान को एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह ने हिलाकर रख दिया था. इस विद्रोह के बीच महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं और देश के हिजाब शासन के विरोध में अपने हिजाब को खुलेआम जला रही थीं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की इस पुरानी क्लिप में, ईरान की एक्सपेडिएंसी काउंसिल के सदस्य एडमिरल शामखानी अपनी बेटी को तेहरान के लक्जरी एस्पिनास पैलेस होटल के एक शादी हॉल में गलियारे से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दुल्हन फतेमेह को लो-कट, स्ट्रैपलेस ड्रेस पहने हुए देखा गया है, जिसमें लगभग पारदर्शी घूंघट है जो मुश्किल से उसके सिर को ढकता है. ख्याल रहे कि इस ड्रेस में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन लोगों की नाराजगी शामखानी के पाखंड पर है.

The daughter of Ali Shamkhani one of the Islamic Republic's top enforcers had a lavish wedding in a strapless dress. Meanwhile, women in Iran are beaten for showing their hair and young people can't afford to marry. This video made millions of Iranian furious. Because they… https://t.co/MAb9hNgBnN pic.twitter.com/WoRgbpXQFA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 19, 2025

शामखानी की पत्नी भी इस वीडियो में वैसा ही आकर्षक नीले रंग का लेस वाला गाउन पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जिसकी पीठ और बाजू नंगी हैं. उन्होंने सिर पर स्कार्फ नहीं पहना हुआ है. वीडियो में कई अन्य महिलाएं भी हिजाब नहीं पहने नजर आईं. पश्चिमी शैली की शादी में फिजूलखर्ची और दुल्हन की पोशाक की पसंद की आलोचना करने वाली ईरान की कट्टरपंथी सरकार का कोई इतना बड़ी अधिकारी खुद वही काम कर रहा है. यह दोनों काम उस ईरान में असामान्य हैं जहां हिजाब को अनिवार्य किया गया है और दशकों से इन कानूनों को सख्ती से लागू किया गया है. अब लोग इस पाखंड पर सवाल उठा रहे हैं.

