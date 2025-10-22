विज्ञापन
विशेष लिंक

मुस्लिम महिलाओं को हिजाब का हुक्म और बेटी निकाह में ऐसे आई नजर... ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी पर भड़के लोग

Iran: जिस वीडियो पर विवाद हो रहा है, वो अली शामखानी की बेटी की 2024 में हुई शादी का है. शामखानी ईरान के सबसे वरिष्ठ रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक हैं और खामेनेई के विश्वासपात्र हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मुस्लिम महिलाओं को हिजाब का हुक्म और बेटी निकाह में ऐसे आई नजर... ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी पर भड़के लोग
  • ईरान के वरिष्ठ अधिकारी शामखानी की बेटी की शादी में दुल्हन ने वेस्टर्न वेडिंग गाउन पहना था, जिसपर विवाद हो रहा
  • ईरान की कट्टरपंथी सरकार दूसरी महिलाओं पर सख्त हिजाब नियम लागू करती है, जबकि अधिकारियों के परिवार पर नहीं
  • शामखानी महिलाओं पर कड़े इस्लामी नियमों के समर्थक हैं, खुद प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई का आदेश भी दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एक पुराना वीडियो सामने आया और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली ईरान की कट्टरपंथी इस्लामी सरकार एक ऐसे नए विवाद में उलझ गई है जो इस इस्लामी देश में शायद ही कभी देखा जाता है. विवाद खामेनेई के करीबी सहयोगी की बेटी की शादी को लेकर है, जहां दुल्हन को स्ट्रैपलेस वेडिंग गाउन पहने देखा गया है. अब आलोचकों का कहना है कि यह कट्टरपंथी सरकार तो दूसरी मुस्लिम महिलाओं पर कठोर हिजाब का हुक्म तो लादती है लेकिन खुद इस आदेश को लागू करवाने वाले खामेनेई सहयोगी के परिवार पर यह लागू नहीं होता. लोग इसे इस्लामी सरकार के पाखंड के रूप में देख रहे हैं. 

जिस वीडियो पर विवाद हो रहा है, वो अली शामखानी की बेटी की 2024 में हुई शादी का है. शामखानी ईरान के सबसे वरिष्ठ रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक हैं और खामेनेई के विश्वासपात्र हैं. उन्होंने खुद महिलाओं और लड़कियों पर सख्त इस्लामी नियमों को लागू करने की वकालत की है और प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया है.

2022 में, शामखानी ही ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कर रहे थे और उसी समय ईरान को एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह ने हिलाकर रख दिया था. इस विद्रोह के बीच महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं और देश के हिजाब शासन के विरोध में अपने हिजाब को खुलेआम जला रही थीं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की इस पुरानी क्लिप में, ईरान की एक्सपेडिएंसी काउंसिल के सदस्य एडमिरल शामखानी अपनी बेटी को तेहरान के लक्जरी एस्पिनास पैलेस होटल के एक शादी हॉल में गलियारे से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दुल्हन फतेमेह को लो-कट, स्ट्रैपलेस ड्रेस पहने हुए देखा गया है, जिसमें लगभग पारदर्शी घूंघट है जो मुश्किल से उसके सिर को ढकता है. ख्याल रहे कि इस ड्रेस में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन लोगों की नाराजगी शामखानी के पाखंड पर है.

शामखानी की पत्नी भी इस वीडियो में वैसा ही आकर्षक नीले रंग का लेस वाला गाउन पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जिसकी पीठ और बाजू नंगी हैं. उन्होंने सिर पर स्कार्फ नहीं पहना हुआ है. वीडियो में कई अन्य महिलाएं भी हिजाब नहीं पहने नजर आईं. पश्चिमी शैली की शादी में फिजूलखर्ची और दुल्हन की पोशाक की पसंद की आलोचना करने वाली ईरान की कट्टरपंथी सरकार का कोई इतना बड़ी अधिकारी खुद वही काम कर रहा है. यह दोनों काम उस ईरान में असामान्य हैं जहां हिजाब को अनिवार्य किया गया है और दशकों से इन कानूनों को सख्ती से लागू किया गया है. अब लोग इस पाखंड पर सवाल उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 9 महीने का बच्चा लेकर पोलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई! मां-बाप की लापरवाही, गाइड ने मौत के मुंह से बचा लिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran, Iran Hijab Controversy, Hijab
Get App for Better Experience
Install Now