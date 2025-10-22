9 महीने का बच्चा लेकर पोलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई! मां-बाप की लापरवाही, गाइड ने मौत के मुंह से बचा लिया

क्या आप अपने 9 महीने के बच्चे को साथ लेकर 2500 मीटर उसे किसी पर्वत पर चढ़ेंगे? शायद ही कोई मां-बाप इस सवाल का जवाब हां में देगा. लेकिन लापरवाही की पराकाष्ठा का एक ऐसा ही उदाहरण मिला है. एक लिथुआनियाई मां-बाप ने तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर बेहद खतरनाक मौसम की स्थिति में भी अपने नौ महीने के बच्चे के साथ पोलैंड की सबसे ऊंची चोटी- माउंट रिसी पर चढ़ने का प्रयास किया. इस चोटी की उंचाई 2500 मीटर है और जैसा सबको डर था, परिस्थिति वैसी ही बन गई. आखिर में यह कपल नीचे उतरते समय फंस गया और ऐसी स्थिति में एक गाइड को बच्चे को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

TVP वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस गाइड का नाम सिजमन स्टोच है और शनिवार को उसी मार्ग पर हाइकर्स के एक ग्रूप का नेतृत्व करते हुए, उस परिवार से मिला था जो लिथुआनिया से थे.

ट्रेकिंग के समय रास्ता कठोर बर्फ की चादर से ढका हुआ था. ऐसी स्थिति में ट्रेकिंग के लिए न केवल उचित उपकरण की आवश्यकता होती है, बल्कि अनुभव और सतर्कता की भी आवश्यकता होती है. रिपोर्ट के अनुसार केवल गाइड स्टोच ने ही नहीं, एक अन्य गाइड, एक स्लोवाक पर्वत बचावकर्ता और पहाड़ी झोपड़ी चाटा पॉड रिसामी के कर्मचारियों ने उस मां-बाप को बार-बार चेतावनी दी थी कि आप बच्चे के साथ ट्रेकिंग न करें. इसके बावजूद माता-पिता ने अपनी चढ़ाई जारी रखी.

लेकिन चोटी के शिखर पर पहुंचने के बाद इस कपल को यह एहसास हुआ कि नीचे उतरना बहुत खतरनाक है और उन्होंने गाइड स्टोच नीचे जाने में मदद करने के लिए कहा. रिपोर्ट के अनुसार सवाल जिंदगी और मौत की थी. ऐसे में गाइड ने बच्चे को खुद लेने और पहाड़ से नीचे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया. फेसबुक प्रोफाइल टाट्रोमनियाक के अनुसार, "कदम दर कदम, पूरे फोकस के साथ, वह बच्चे को सुरक्षित नीचे ले आए, उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई."

पूरी खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर 9 महीने के उस माता-पिता की लावरवाही की खूब आलोचना हो रही है.

