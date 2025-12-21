हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई नुसरत के घर पर कोई नहीं, जानिए गार्ड ने क्या बताया

हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई नुसरत परवीन के घर का जायजा लेने NDTV की टीम पटना पहुंची. नुसरत पटना के पाटलिपुत्र इलाके में स्थित मोहिउद्दीन अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर रहती हैं. अपार्टमेंट के गार्ड शंभू कुमार ने NDTV को बताया कि नुसरत का पूरा परिवार फिलहाल फ्लैट में मौजूद नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार कहां गया है. इसकी जानकारी उनके पास नहीं है.

सिक्योरिटी गार्ड ने क्या बताया

गार्ड ने आगे बताया कि नुसरत परवीन शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं. बता दें कि हिजाब प्रकरण के बाद नुसरत ने अपनी नौकरी जॉइन नहीं की थी. फिलहाल सरकार ने उनकी जॉइनिंग की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. 15 दिसंबर को पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान डॉ. नुसरत का हिजाब हटाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं.

अभी तक नहीं ज्वॉइन की ड्यूटी

एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सामने आई इस घटना की देशभर में कड़ी आलोचना हुई. बीते दिन खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सप्ताह की शुरुआत में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान जिस महिला का नकाब हटाया था, उसने शनिवार को ड्यूटी जॉइन (नौकरी की शुरुआत) नहीं की. पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नुसरत परवीन शनिवार शाम सात बजे तक ड्यूटी पर नहीं आईं