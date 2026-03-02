ईरान के खिलाफ युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन खत्म हम करेंगे: अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले का आज तीसरा दिन है. तीन दिनों से भयंकर जंग चल रही है. जंग के तीसरे दिन अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि इस युद्ध की शुरुआत हमने नहीं की थी लेकिन इसे खत्म हम करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस शासन ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, आखिरकार उसे अमेरिका और इजरायल से मौत का सामना करना पड़ा.

वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, जो इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल और सबसे सटीक हवाई ऑपरेशन था. 47 सालों से तेहरान में इस्लामिक सरकार ने अमेरिका के खिलाफ एक खतरनाक एकतरफा जंग छेड़ी हुई है.'

#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, "Under the direction and direct orders of President Donald J. Trump, the Department of War launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. For… pic.twitter.com/YucJHDzaCD — ANI (@ANI) March 2, 2026

उन्होंने कहा, 'उन्होंने हमारे लोगों का खून किया, बेरूत में कार बम ब्लास्ट किया, हमारे जहाजों पर रॉकेट हमले किए, हमारी एम्बेसी पर हत्याएं कीं, इराक और अफगानिस्तान में बम फेंके, जिसे ईरानी कुद्स फोर्स और IRGC के हत्यारों ने फंड और हथियार दिए थे.'

युद्ध हमने शुरू नहीं किया लेकिन खत्म करेंगेः हेगसेथ

पीट हेगसेथ ने कहा, 'हमने यह लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के अंडर में हम इसे खत्म करेंगे. अमेरिकियों के खिलाफ उनकी लड़ाई उनके अयातुल्लाह के खिलाफ हमारा बदला बन गई है.'

#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, "We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. It took the 47th president, a fighter who always puts… pic.twitter.com/3qVqttgZPz — ANI (@ANI) March 2, 2026

उन्होंने कहा, 'अगर आप अमेरिकियों को मारते हैं, अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को धमकाते हैं तो हम बिना किसी माफी और बिना किसी हिचकिचाहट के आपका पीछा करेंगे और आपको मार डालेंगे.'

ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकतेः हेगसेथ

उन्होंने कहा कि ईरान जैसे मुल्क के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते. पीट हेगसेथ ने कहा, 'ईरान जैसी पागल सरकारें, जो इस्लाम की गलतफहमियों पर तुली हुई हैं, उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते. कई लोगों ने ऐसा कहा लेकिन इसे अमल में लाने के लिए हिम्मत चाहिए और हमारे प्रेसिडेंट में हिम्मत है.'

उन्होंने कहा, 'ईरान की जिद ने दुनियाभर के शिपिंग लेन को निशाना बनाया और बैलिस्टिक मिसाइलों और किलर ड्रोन का उनका बढ़ता हुआ जखीरा, अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं था. ईरान अपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल के इरादों के लिए ताकतवर मिसाइलें और ड्रोन बना रहा था. ईरान ने हमारे सिर पर बंदूक तान रखी थी, क्योंकि वे झूठ बोलकर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे.'

#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, "President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. Many have said it, but it takes guts to actually enforce… pic.twitter.com/tYrJhuQOQ6 — ANI (@ANI) March 2, 2026

उन्होंने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा कि 'यह प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी भयानक डील के तहत लगभग काम कर गया था लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के समय नहीं. पता चला कि जो सरकार अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद का नारा लगाती थी, उसे अमेरिका और इजरायल से मौत का तोहफा मिल गया. यह कोई तथाकथित शासन बदलने की लड़ाई नहीं है लेकिन सरकार जरूर बदल गई और दुनिया इससे बेहतर हुई है.'

ईरान के पास डील करने का मौका था लेकिन...: पीट हेगसेथ

वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने आगे कहा, 'आज, अपनी हताशा में, दुश्मन का चेहरा सामने आ गया है क्योंकि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन उनके पड़ोसियों के होटलों, एयरपोर्ट, अपार्टमेंट और दूसरे आम ठिकानों पर अंधाधुंध हमला कर रहे हैं. दशकों से कायरतापूर्ण आतंकवादी तरीकों में शामिल सरकार की कायरतापूर्ण आतंकवादी चालें आज भी मौत और तबाही का कारण बन रही हैं. ईरानी लीडरशिप ने प्रॉक्सी, मिसाइलें और ड्रोन और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैक्ट्रियों और सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं बनाया है. शांतिपूर्ण न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को पहाड़ों के नीचे दबाने की ज़रूरत नहीं है.'

#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, "Today, in their desperation, the enemy is unmasked as Iranian missiles and drones rain down indiscriminately on the hotels, airports, apartments, and other civilian targets of their neighbours. Cowardly… pic.twitter.com/bT9E86bg9E — ANI (@ANI) March 2, 2026

उन्होंने कहा कि 'पिछले जून में, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मलबे में बदल दिया. उसके बाद, हमने उनसे साफ कहा, बस हो गया, अब डील करो. उन्होंने घमंड से मना कर दिया. हमने कहा, इसे फिर से बनाओ और हम तुम्हें फिर से रोकेंगे, इस बार कहीं ज़्यादा बुरे तरीके से. प्रेसिडेंट ट्रंप, सेक्रेटरी रुबियो... वे असली डिप्लोमेसी के लिए बहुत आगे बढ़ गए, शांति के लिए एक के बाद एक रास्ते देते रहे. उन्होंने बार-बार कोशिश की, शांति के लिए कोशिशें कीं. पिछली सरकार के पास हर मौका था. एक शांतिपूर्ण और समझदारी भरी डील करें. लेकिन ईरान बातचीत नहीं कर रहा था. वे टालमटोल कर रहे थे. अपने मिसाइल स्टॉक को फिर से लोड करने और अपने न्यूक्लियर इरादों को फिर से शुरू करने के लिए समय ले रहे थे. उनका मकसद, हमें बंधक बनाना, हमारी सेना पर हमला करने की धमकी देना है. प्रेसिडेंट ट्रंप ये खेल नहीं खेलते.'

हम ईरान पर बेरहमी से हमला कर रहे: हेगसेथ

पीट हेगसेथ ने बताया कि इम हमलों का मकसद ईरान की मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और उसे न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है. उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मिशन लेजर फोकस्ड है. ईरान की हमलावर मिसाइलों को खत्म करना, ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को खत्म करना, उनकी नेवी और दूसरे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना. उनके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे. हम उन पर बेरहमसी से हमला कर रहे हैं.'

#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, "The mission of Operation Epic Fury is laser focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their Navy and other security infrastructure, and they will never… pic.twitter.com/HYBsAtwNhl — ANI (@ANI) March 2, 2026

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 'हर गुजरते दिन के साथ, हमारी काबिलियत मजबूत होती जा रही है और ईरान की कमजोर. हमने शुरू से आखिर तक इस लड़ाई की शर्तें तय की हैं. हम उम्मीद करते हैं कि ईरानी लोग इस शानदार मौके का फायदा उठाएंगे. प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा है- अब आपका समय है.'