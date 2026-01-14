ट्रंप की धमकी के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने जयशंकर को घुमाया फोन, जानें क्या हुई बात

ईरान में गहराते संकट के बीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच बुधवार देर शाम फोन पर बातचीत हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान में तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा की.

इस बातचीत की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया. हमने ईरान और उसके आसपास की उभरती स्थिति पर चर्चा की.”

यह बातचीत भारत सरकार की तरफ से ईरान के हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के कुछ घंटे बाद हुई. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी गई है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सलाह दी है कि ईरान में मौजूद भारतीय छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक विमान या अन्य साधनों से वहां से निकल जाएं. ये भी कहा है कि ईरान में सावधान रहें. पासपोर्ट और आईडी समेत सभी इमिग्रेशन कागजात अपने पास रखें. जहां प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां जाने से बचें. नागरिकों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा गया है.

विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सतर्क रहने को कहा है. एडवाइजरी में कहा गया है कि वे प्रदर्शन और विरोध स्थलों से दूर रहें, स्थानीय हालात पर नजर बनाए रखें और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट व सोशल मीडिया हैंडल्स को नियमित रूप से फॉलो करें. ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीयों को दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने की भी सलाह दी गई है.

गौरतलब है कि ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं. ईरानी अधिकारियों ने करीब 2500 लोगों की मौत की बात मानी है. हालांकि मानवाधिकार संगठन इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आयतुल्ला अली खामेनेई सरकार को धमकी दी है कि अगर उसने किसी भी प्रदर्शनकारी की हत्या की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन करते हुए उन्हें सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने के भी सलाह दी है और कहा है कि उनकी मदद के लिए सहायता भेजी जा रही है. इससे अमेरिका द्वारा ईरान में सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है.



ईरान के हालात को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है. अमेरिकी प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ईरान से निकलने पर विचार करें. ईरान में अमेरिकी वर्चुअल एंबेसी द्वारा जारी सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है कि देशभर में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और ये हिंसक रूप ले सकते हैं. कई एयरलाइंस ने ईरान आने-जाने वाली उड़ानों को सीमित या रद्द कर दिया है और कुछ ने 16 जनवरी तक सेवाएं निलंबित कर रखी हैं.

