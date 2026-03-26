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अबू धाबी में एक भारतीय की मौत, इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के मलबे की वजह से गई जान

बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से अबू धाबी पर कई मिसाइलें दागी गई थीं. हालांकि,मुख्य मिसाइल को रक्षा प्रणालियों द्वारा सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद घनी आबादी वाले इलाके में गिरे मलबे के टुकड़ों से काफी परेशानी और नुकसान हुआ.

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अबू धाबी में एक भारतीय की मौत, इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के मलबे की वजह से गई जान
  • ईरान ने अबू धाबी को मिसाइल हमले का निशाना बनाया, जिसमें भारतीय नागरिक समेत कई लोग घायल और मारे गए हैं
  • अबू धाबी की हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने मिसाइल को रोकने में सफलता हासिल की, लेकिन मलबे से नुकसान हुआ
  • UAE की सुरक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, जिससे बड़े हमलों को रोका जा सका है
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ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध अब और बड़ा रूप लेता दिख रहा है. ईरान इजरायल के अलावा खाड़ी मुल्कों और यहां बसे अमेरिकी बेस को भी निशाना बना रहा है. गुरुवार को भी ईरान ने अबू धाबी को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी. अब खबर आ रही है कि अबू धाबी के ऊपर एक ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल को रोके जाने के बाद, उसके मलबे की चपेट में आने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई. जबकि इस घटना में एक और भारतीय घायल हो गया, साथ ही दो अन्य लोग भी घायल हुए जो अमीराती और जॉर्डन के नागरिक थे. 

इस घटना में मारा गया एक शख्स पाकिस्तान का रहने वाला है. ये मौतें खास तौर पर स्वेहान स्ट्रीट पर हुईं; यह सब तब हुआ जब आने वाले खतरे को बेअसर करने के लिए हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किए गए थे. हालांकि, मुख्य मिसाइल को रक्षा प्रणालियों द्वारा सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद घनी आबादी वाले इलाके में गिरे मलबे के टुकड़ों से काफी परेशानी और नुकसान हुआ. पीड़ितों की मदद करने और कई वाहनों को हुए नुकसान को संभालने के लिए घटनास्थल पर तुरंत आपातकालीन सेवाएं तैनात की गईं. 

मध्य-पूर्व युद्ध में मारे गए भारतीयों की संख्या अब बढ़कर कम से कम सात हो गई है.युद्ध शुरू होने के बाद से, UAE की हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने 372 बैलिस्टिक मिसाइलों, 15 क्रूज़ मिसाइलों और 1,826 UAVs का सामना किया है.UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जब से ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों पर हमले शुरू किए हैं, तब से 169 लोग घायल हुए हैं; इन घायलों की चोटें हल्की से लेकर गंभीर तक हैं. मंत्रालय ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और उसकी सुरक्षा को कमज़ोर करने के किसी भी प्रयास का "मुकाबला" करेगा. 

यह घटना ऊंची ऊंचाई पर होने वाले इंटरसेप्शन के दौरान गिरने वाले मलबे से जुड़े स्वाभाविक खतरों को उजागर करती है, भले ही रक्षा प्रणालियां उम्मीद के मुताबिक ही काम कर रही हों. नतीजतन, अबू धाबी के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और जानकारी दी जाएगी; साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि बिना पुष्टि वाली रिपोर्टों को फैलने से रोकने के लिए, विश्वसनीय और आधिकारिक संचार पर ही भरोसा करना ज़रूरी है.

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