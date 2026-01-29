विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडोनेशिया में प्रेमी जोड़े को 'तालिबानी सजा', बिना शादी सेक्स और शराब पीने पर दोनों को 140 बार कोड़े मारे गए

Indonesia: शरिया पुलिस के प्रमुख मुहम्मद रिजल ने बताया कि कुल मिलाकर, प्रेमी जोड़े को 140-140 कोड़े मारे गए: 100 कोड़े बिना शादी सेक्स करने के लिए और 40 शराब पीने के लिए. लड़की आखिर में बेहोश हो गई.

Read Time: 3 mins
Share
इंडोनेशिया में प्रेमी जोड़े को 'तालिबानी सजा', बिना शादी सेक्स और शराब पीने पर दोनों को 140 बार कोड़े मारे गए
इंडोनेशिया में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा

इंडोनेशिया से एक परेशान करने वाली खबर आई है. यहां बिना शादी किए सेक्स करने और शराब पीने के लिए एक प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा मिली है. न्यूज एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के आचे प्रांत में शादी से बाहर सेक्स करने और शराब पीने के लिए शरिया पुलिस ने इस कपल को 140-140 बार बांस की पतली छड़ी से पीटा गया. रिपोर्ट के अनुसार यह संभवत: इस तरह की सबसे गंभीर सजाओं में से एक है, क्योंकि इस अत्यंत रूढ़िवादी क्षेत्र ने इस्लामी कानून को अपनाया है. आचे में बिना शादी के यौन संबंध बनाना पूरी तरह गैरकानूनी है और आचे इंडोनेशिया में शरिया लागू करने वाला एकमात्र स्थान है.

सबसे सामने मारे गए कोड़े

घटनास्थल पर मौजूद एएफपी रिपोर्टर के अनुसार दोनों को पब्लिक पार्क में पीठ पर बांस की पतली छड़ी से मारा गया. जब उन्हें सजा दी जा रही थी तब दर्जनों लोग इसे देख रहे थे. सजा के बाद महिला बेहोश हो गई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया. आचे की शरिया पुलिस के प्रमुख मुहम्मद रिजल ने एएफपी को बताया कि कुल मिलाकर, प्रेमी जोड़े को 140-140 कोड़े मारे गए: 100 कोड़े बिना शादी सेक्स करने के लिए और 40 शराब पीने के लिए.

Latest and Breaking News on NDTV

2001 में इंडोनेशिया के अंदर आचे को विशेष स्वायत्तता दी गई थी. उसके बाद वहां शरिया लागू हो गया. रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से अबतक सबसे अधिक कोड़े इसी मामले में मारे गए हैं. यह प्रेमी जोड़ा उन छह लोगों में शामिल था, जिन्हें इस्लामिक कोड तोड़ने के लिए कोड़े मारे गए हैं. एक मामले में तो खुद शरिया पुलिस अधिकारी और उसकी पार्टनर को भी पकड़ा गया है. दोनों में से हरेक को 23 कोड़े मारे गए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

रिजल ने कहा, "जैसा कि वादा किया गया था, हम कोई अपवाद नहीं करते, खासकर अपने सदस्यों के लिए नहीं. यह निश्चित रूप से हमारे नाम को धूमिल करता है." आचे में जुआ खेलने, शराब पीने, समलैंगिक यौन संबंध रखने और शादी से बाहर सेक्स करने सहित कई अपराधों के मामले में कोड़े मारकर सजा दी जाती है.

यह भी पढ़ें: क्या गुफाओं में रहते थे 'एलियंस'? 67 हजार साल पुराना हाथ, जिसने बदल दी कला की दुनिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indonesia, Sharia, Sharia Law
Get App for Better Experience
Install Now