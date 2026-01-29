क्या गुफाओं में रहते थे 'एलियंस'? 67 हजार साल पुराना हाथ, जिसने बदल दी कला की दुनिया

World Oldest Rock Art Discovered: घने जंगल, खामोश पहाड़ और एक पुरानी गुफा...इंडोनेशिया के सुलावेसी इलाके में मिली एक खोज ने इंसानी रचनात्मकता की कहानी को नया मोड़ दे दिया है. यहां मिली 67,800 साल पुरानी गुफा पेंटिंग को अब दुनिया की सबसे प्राचीन कला माना जा रहा है.

कहां हुई यह ऐतिहासिक खोज (Where was this discovery made)

यह अनोखी रॉक आर्ट सुलावेसी द्वीप के पास मुना द्वीप की लियांग मेटांडुनो नाम की चूना पत्थर की गुफा में मिली. गुफा की दीवार पर बना लाल रंग का हाथ का निशान आज भी उतना ही जिंदा महसूस होता है, जितना हजारों साल पहले रहा होगा.

BREAKING –



World's oldest cave art has been discovered in Indonesia



Archeologists say it could be up to 67,800 years old pic.twitter.com/KhJ4ercmWr — Global UPDATES (@GlobalUpdates24) January 22, 2026

कैसे बनाई गई थी यह कला (How was this ancient art created)

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इंसान ने अपना हाथ दीवार पर रखकर मुंह से लाल गेरू फूंका होगा. बाद में उंगलियों को नुकीला रूप दिया गया, जिससे यह हाथ किसी पंजे जैसा नजर आता है. यह स्टाइल सिर्फ सुलावेसी में ही देखने को मिली है

उम्र कैसे तय की गई (How scientists dated the painting)

इस पेंटिंग की उम्र तय करने के लिए वैज्ञानिकों ने दीवार पर जमी कैल्शियम परतों का विश्लेषण किया. यूं तो ये परतें पेंटिंग के ऊपर बनी थीं, इसलिए यह साफ हुआ कि कला उनसे भी पुरानी है. स्टडी नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है.

क्यों है यह खोज इतनी अहम (Why this discovery matters)

अब तक माना जाता था कि कला और अमूर्त सोच की शुरुआत यूरोप में हुई, लेकिन यह खोज बताती है कि इंसान जहां भी गया, वहां अपनी सोच और एहसास को कला के जरिये जाहिर करता रहा. यह शुरुआती मानव माइग्रेशन और सांस्कृतिक विकास को समझने में बड़ी कड़ी है. यह हाथ सिर्फ दीवार पर बना निशान नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इंसानी जज्बात की गवाही है. शायद आने वाले वक्त में ये गुफाएं हमें हमारी पहचान से जुड़े और भी राज दिखाएं.

ये भी पढ़ें:- स्टेशन निकल गया और सफर बाकी है? TTE ने बताया टिकट आगे बढ़ाने का जायज तरीका