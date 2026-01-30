विज्ञापन
एक गलती के लिए मुस्लिम देश में पुलिस के सामने एक कपल को मारे गए 140-140 कोड़े

इस कपल सहित छह अन्य लोगों को भी इस्लामी नियमों का उल्लंघन करने के लिए कोड़े मारे गए. इनमें एक शरिया पुलिस अधिकारी और उसकी महिला साथी भी शामिल थे.

  • इंडोनेशिया में शरिया कानून के तहत एक कपल को अवैध संबंध और शराब पीने के आरोप में 140-140 कोड़े मारे गए
  • कपल को सार्वजनिक पार्क में बेंत से पीठ पर वार कर 100 कोड़े यौन संबंध और 40 कोड़े शराब पीने के लिए लगाए गए
  • एक शरिया पुलिस अधिकारी और उसकी महिला साथी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर 23-23 कोड़े मारे गए
एक गलती और सजा में कोड़े से पिटाई. ये है शरिया कानून और इसी कानून के तहत एक कपल को सरेआम 140-140 कोड़े लगाए गए. उनके साथ में एक पुलिस वाले और उसकी महिला मित्र को भी 23-23 कोड़े सरेआम लगाए गए. अगर आप सोच रहे हैं कि ये अफगानिस्तान में हुआ है तो आप गलत हैं. ये दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सजा दी गई है.

क्या किया था इस कपल ने

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया के आचे प्रांत में गुरुवार को शरिया पुलिस ने एक दंपत्ति को अवैध संबंध बनाने और शराब पीने के आरोप में 140-140 कोड़े मारे. यह संभवतः इस क्षेत्र में इस्लामी कानून लागू होने के बाद से दी गई सबसे कठोर सजाओं में से एक है. आचे में अविवाहित कपल के बीच यौन संबंध सख्त वर्जित हैं. आचे इंडोनेशिया का एकमात्र ऐसा प्रांत है, जहां शरिया का एक रूप लागू है.

किस चीज की कितनी सजा

एएफपी के एक संवाददाता के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद एक रिपोर्टर के मुताबिक, 140-140 कोड़े खाने वाले कपल को एक सार्वजनिक पार्क में दर्जनों लोगों की मौजूदगी में बेंत से पीठ पर वार किए गए. सजा भुगतने के बाद महिला बेहोश हो गई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया. बांदा आचे के शरिया पुलिस प्रमुख मुहम्मद रिजाल ने एएफपी को बताया कि कपल को कुल 140 कोड़े मारे गए: 100 कोड़े यौन संबंध बनाने के लिए और 40 कोड़े शराब पीने के लिए. 

पुलिस वाले को भी पड़े कोड़े

इस कपल सहित छह अन्य लोगों को भी इस्लामी नियमों का उल्लंघन करने के लिए कोड़े मारे गए. इनमें एक शरिया पुलिस अधिकारी और उसकी महिला साथी भी शामिल थे, जिन्हें एक निजी स्थान पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था. पुलिस वाले और उसकी महिला मित्र को 23-23 कोड़े मारे गए. रिजाल ने बताया, "जैसा कि हमने वादा किया था, हम कोई अपवाद नहीं करते, खासकर अपने सदस्यों के लिए तो बिल्कुल नहीं. इससे हमारी प्रतिष्ठा पर कलंक नहीं लगता है." 

किन चीजों पर है बैन

माना जाता है कि 2001 में आचे को विशेष स्वायत्तता मिलने के बाद शरिया लागू होने के बाद से कोड़ों की यह सबसे अधिक संख्या में से एक है. आचे में जुए, शराब पीने, समलैंगिक संबंध बनाने और विवाह के बाहर यौन संबंध रखने जैसे कई अपराधों के लिए कोड़े मारने की सजा को अब भी व्यापक समर्थन प्राप्त है.  पिछले साल, शरिया अदालत द्वारा यौन संबंध के दोषी पाए जाने पर दो पुरुषों को सार्वजनिक रूप से 76-76 कोड़े मारे गए थे.

