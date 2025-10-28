विज्ञापन
रातोंरात अरबपति बना 29 साल का अनिल कुमार बोला, UAE लॉटरी में जीता 240 करोड़ का जैकपॉट, जानें कैसे करेंगे खर्च

अनिल अब रातोंरात अरबपति बन गए हैं. उन्होंने यूएई में बड़ा जैकपॉट जीत लिया है. उन्होंने इस रकम को खर्च करने का भी प्लान बनाया है, पढ़ें पूरी खबर

रातोंरात अरबपति बना 29 साल का अनिल कुमार बोला, UAE लॉटरी में जीता 240 करोड़ का जैकपॉट, जानें कैसे करेंगे खर्च
  • अबूधाबी में रहने वाले 29 वर्षीय अनिल कुमार ने यूएई लॉटरी में 240 करोड़ रुपये से अधिक का जैकपॉट जीता है.
  • अनिल कुमार ने अपने इस बड़े इनाम को सही जगह निवेश करने और सोच-समझकर खर्च करने की इच्छा जताई है.
  • वह अपनी पहली खरीद के रूप में सुपरकार लेना चाहते हैं और परिवार के साथ यूएई में समय बिताना चाहते हैं.
वो कहते हैं ना जब ऊपर वाला देता है तो झप्पर फाड़कर देता है. 29 साल के अनिल कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह रातोंरात अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. दरअसल, अबूधाबी में रहने वाले 29 साल के अनिल कुमार बोला ने यूएई लॉटरी में DH 100 मिलियन (240 करोड़ रुपये से ज्यादा) का जैकपॉट जीता है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक- 18 अक्टूबर को आयोजित 23 वें लकी डे ड्रॉ #251018 में यह शानदार इनाम जीता. अब इसके साथ ही यूएई में अनिल भी नए अरबपति बन गए हैं. जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी बड़ी रकम को कैसे खर्च करेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर सोच ही रहा हूं कि इसे सही जगह इंवेस्ट करूं और सही तरीके से खर्च करूं.बेशक इस जैकपॉट को जीतने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पास पैसा है. अब मैं अपनी सोच के हिसाब से काम करना चाहता हूं. मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं.

सुपरकार खरीदना चाहते हैं अनिल, परिवार को लाएंगे यूएई

अनिल ने आगे कहा कि वह एक सुपरकार खरीदना चाहते हैं. साथ ही इस पल का जश्न किसी शानदार रिसॉर्ट या 7 स्टार होटल में मनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार को यूएई ले जाना चाहता हूं और उनके साथ रहकर पूरी जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूं. मेरे माता-पिता बहुत छोट-छोटे सपनों और पलों में खुश रहते हैं. मैं उनका हर सपना पूरा करना चाहता हूं.

अनिल कुमार ने DH100 मिलियन का जैकपॉट जीतने के एक्सपीरिएंस को भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि वे उस रात अकेले भाग्यशाली नहीं थे. इसी ड्रॉ में 10 प्रतिभागियों ने भी 100000 दिरहम (24 लाख रुपये) जीते. आयोजकों ने इसे यूएई लॉटरी के लिए माइलस्टॉन मॉमेंट बताया.  इसकी लॉन्चिंग से अब तक यूएई लॉटरी Dh100,000 के 200 से ज्यादा विजेता रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा को कुल 147 मिलियन दिरहम (324 करोड़ से ज्यादा) के पुरस्कार वितरित किए गए हैं. यूएई लॉटरी के कमर्शियल गेमिंग निदेशक स्कॉट बर्टन ने अनिल कुमार को बधाई दी. बर्टन के मुताबिक- ये बड़ा ईनाम न केवल उनके पूरे जीवन को बदल देगा बल्कि लॉटरी के गेम में भी बड़ी उपलब्धि है.

 उन्हें कितना टैक्स देना होगा?

यूएई में लॉटरी जीत पर कोई टैक्स नहीं लगता इसलिए विजेता को पूरे Dh100 मिलियन कर-मुक्त मिलते हैं. हालांकि भारत में लॉटरी पुरस्कारों पर 30% की दर से टैक्स लगता है. इसके बाद कर राशि पर 15% अधिभार (₹1करोड़ से अधिक की जीत पर) और कुल राशि पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगता है. इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में 240 करोड़ रुपये जीतता है तो उसे कुल 86 करोड़ रुपये से अधिक कर चुकाना होगा और कटौती के बाद लगभग 154 करोड़ रुपये घर ले जाना होगा.

