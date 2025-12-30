विज्ञापन
दुकान के बाहर खड़े थे लोग, 'मौत' बनकर आई बस... बेस्ट की बस के हादसे का एक और CCTV फुटेज आया सामने

मुंबई के भांडुप में हुए बस हादसे का एक और CCTV सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साड़ी की दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे. तभी तेज रफ्तार बस आई और सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया. कुछ लोग जान बचाने को दुकान के अंदर भागे. अचानक से अफरातफरी मच जाती है.

  • मुंबई के भांडुप इलाके में एक तेज रफ्तार बेस्ट बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी
  • इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई, जिनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, तथा नौ घायल हुए
  • घटना रात करीब साढ़े नौ बजे भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां बस ने नियंत्रण खो दिया था
मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बेस्ट की एक तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी. घटना का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि साड़ी की दुकान के बाहर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे. तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई. कुछ लोग जान बचाने के लिए तेजी से दुकान के अंदर दौड़े, लेकिन कुछ लोग बस की चपेट में आ गए. मौके पर हड़कंप मच गया.

चार की मौत, 9 घायल

हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. वहीं नौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि रात करीब 9:35 बजे यह घटना भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास हुई.

बस ने 13 लोगों को कुचला

बेस्‍ट बस हादसे को लेकर डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत के मुताबिक, कुल 13 पैदल यात्री इस घटना में घायल हुए थे. सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चार ने दम तोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि बस चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

तेज रफ्तार बस पर ड्राइवर ने खोया कंट्रोल

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस तेज स्पीड में थी और ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दृश्य बेहद डरावना था और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की.

भांडुप पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ या ड्राइवर की लापरवाही से.

सीएम फडणवीस ने जताया दुख

घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की. साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

