दुकान के बाहर खड़े थे लोग, 'मौत' बनकर आई बस... बेस्ट की बस के हादसे का एक और CCTV फुटेज आया सामने

मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बेस्ट की एक तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी. घटना का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि साड़ी की दुकान के बाहर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे. तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई. कुछ लोग जान बचाने के लिए तेजी से दुकान के अंदर दौड़े, लेकिन कुछ लोग बस की चपेट में आ गए. मौके पर हड़कंप मच गया.

चार की मौत, 9 घायल

हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. वहीं नौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि रात करीब 9:35 बजे यह घटना भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास हुई.

बस ने 13 लोगों को कुचला

बेस्‍ट बस हादसे को लेकर डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत के मुताबिक, कुल 13 पैदल यात्री इस घटना में घायल हुए थे. सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चार ने दम तोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि बस चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

तेज रफ्तार बस पर ड्राइवर ने खोया कंट्रोल

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस तेज स्पीड में थी और ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दृश्य बेहद डरावना था और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की.

भांडुप पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ या ड्राइवर की लापरवाही से.

सीएम फडणवीस ने जताया दुख

मुंबईतील भांडूप रेल्वे स्थानकानजीक झालेल्या एका दुर्दैवी अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.

या घटनेत 9 जण जखमी झाले असून त्यांना लवकर बरे वाटावे, अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.

मृतांच्या वारसांना 5 लाख रुपये… — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 29, 2025

घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की. साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.