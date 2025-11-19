पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, राकांपा नेता और बाबा सिद्दीकी, बॉलीवुड एक्‍टर सलमान खान के घर फायरिंग समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने के केस दर्ज हैं. अनमोल बिश्‍नोई पर जब एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा, तो वह देश छोड़कर भाग गया. वह नेपाल के अमेरिका पहुंच गया. इसके बाद से वह अमेरिका में बैठकर ही भारत में अपराधों को अंजाम दे रहा था. लेकिन अब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारत से वाया नेपाल, अमेरिका कैसे पहुंचा अनमोल बिश्‍नोई.

अनमोल को US पुलिस ने उसे ANKLET मॉनिटर में रखा

अनमोल विश्नोई को बीते साल केलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद से वो केलिफोर्निया पुलिस कस्टडी में था. अमेरिकी पुलिस ने उसे ANKLET मॉनिटर में रखा था. Anklet मॉनिटर को ट्रैकर भी कहा जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जिसे आरोपी के टखने (ankle) पर पहनाया जाता है. यह आरोपी की लोकेशन (GPS से) ट्रैक करता है. ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति निर्धारित क्षेत्र में ही रहे (जैसे हाउस-अरेस्ट). अगर व्यक्ति इसे उतारने या काटने की कोशिश करे, तो तुरंत अलर्ट भेज देता है. इसे बेल पर बाहर आए लोगों को हाउस अरेस्ट वाले मामलों में प्रोबेशन और पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को कोर्ट के आदेश पर निगरानी में रहने वालों को यह पहनाया जाता है. यह एक काला लॉक वाला पट्टा होता है, जिसमें एक छोटा सा ट्रैकिंग बॉक्स जुड़ा होता है और इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता. अब अनमोल को अमेरिका के लुसियाना (LOUISIANA) से भारत डिपोर्ट किया गया है.

भारत से कैसे फरार हुआ था अनमोल बिश्नोई

2024 में अनमोल बिश्‍नोई खुलकर सामने आना लगा था. वह अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्‍मेदारी लेने लगा था. इसके बाद वह एजेंसियों की रडार पर आया. 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने दो शूटर्स-गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता चला था कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे. भारतीय एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही थी. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही वह फरार था. सिद्धू मूसेवाला ही हत्‍या के बाद अनमोल बिश्‍नोई पर शिकंजा और कसने लगा था. सिद्धू मूसेवाला की हत्या (29 मई 2022 ) के बाद अनमोल बिश्नोई ने 2022 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाया था. लॉरेंस बिश्‍नोई समझ गया था कि अब अनमोल को बचना मुश्किल है. ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया था.

अनमोल बिश्‍नोई के पास मिला रूसी पासपोर्ट

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिश्नोई को बुधवार को दिल्ली लाए जाने की संभावना है. बिश्नोई अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी से संबंधित मामले में वॉन्‍टेड आरोपी है. मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बारे में दो प्रस्ताव भेजे थे. उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के खिलाफ देशभर में कई मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार यह तय करेगी कि उसे पहले किस एजेंसी की हिरासत में भेजा जाए. अधिकारी ने बताया कि यह एक मल्‍टी-एजेंसी ऑपरेशन था और भारत लाए जाने के बाद मुंबई पुलिस भी अपने मामलों में उसकी हिरासत मांगेगी. इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि बिश्नोई को कनाडा में हिरासत में लिया गया है. पता चला था कि वह अक्सर अमेरिका से कनाडा आता जाता रहता था. अधिकारी ने बताया कि उसके पास कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट था, जो उसने जाली दस्तावेज़ों के आधार पर हासिल किया था. इस पर उसका नाम भानु प्रताप लिखा हुआ है. पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

भारत के दो दर्जन से से बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं, नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं और आपराधिक गिरोह चला रहे हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में अपने सिंडिकेट चला रहे हैं. इनमें गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान, हैरी बॉक्सर, हिमांशु भाऊ जैसे नाम शामिल हैं. ये गैंगस्टर पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और UAE जैसे देशों में सक्रिय हैं और भारत में अपराध की जड़ें मजबूत कर रहे हैं. भारत सरकार अब इन सभी पर शिकंजा कस रही है. एजेंसियों ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक अलग ऑपरेशन चला रखा है.

ये भी पढ़ें :- अनमोल बिश्नोई लाया जा रहा... भानु राणा, अर्श डल्ला समेत ये वॉटेंट भी लाए जाएंगे भारत