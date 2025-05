तस्वीरों में देखिए पाकिस्तान में तबाही का मंजर, 9 आतंकवादी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक

Operation Sindoor on Pakistan: भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. भारतीय सेना (Indian Army Action) मंगलवार की देर रात पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों तक पहुंची और एयर स्ट्राइक (India Air Strike on Pakistan) करके इन बड़े ठिकानों को धाराशाही कर दिया. हमले की वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में रात के समय हमला होते ही चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुबह के समय भारतीय सेना ने ढेर किए गए आतंकी ठिकानों की जानकारी सांझा की है. साथ ही, एयर स्ट्राइक के दौरान इन ठिकानों की तस्वीरें ली गई, जो सामने आई हैं.

पाकिस्तान के बड़े आतंकी ठिकानें

भारतीय सेना ने जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेड ऑफिस और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेड ऑफिस भी शामिल है. ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हैं. लाहौर से थोड़ी दूरी पर स्थित मुरीदके, एक विशाल ‘मरकज़' यानी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का अड्डा है और बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य गढ़ माना जाता है. इस हमले के बाद भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा- न्याय हुआ, जय हिंद.

OPERATION SINDOOR#JusticeServed



Target 1 – Abbas Terrorist Camp at Kotli.

Distance – 13 Km from Line of Control (POJK).

Nerve Centre for training suicide bombers of Lashkar-e-Taiba (LeT).

Key training infrastructure for over 50 terrorists.



DESTROYED AT 1.04 AM on 07 May 2025.… pic.twitter.com/OBF4gTNA8q