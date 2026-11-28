दुबई इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि हर देश के लोग वहां प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं. भारत के भी काफी लोगों ने दुबई में घर और विला खरीद रखे हैं. मगर दुबई से एक ऐसी खबर आई है, जो निवेशकों के लिए चिंता की बात है. दुबई में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी को, विला किराए पर देने से जुड़े एक ऐसे धोखाधड़ी के मामले में जेल भेजने और सजा पूरी करने के बाद देश से निकाले जाने की सजा सुनाई गई थी. मगर, अब शारजाह कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है.

यह व्यक्ति दुबई की एक जानी-मानी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता है और शारजाह में अपने पिता के साथ मिलकर एक विला का मालिक है. एक संभावित किराएदार के साथ 104,000 दिरहम की धोखाधड़ी होने के बाद, इस व्यक्ति को एक आपराधिक मामले में तीसरा आरोपी बनाया गया था.

कैसे हुई यह धोखाधड़ी

विला के मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए विज्ञापन देने के वास्ते शारजाह की एक रियल एस्टेट कंपनी से संपर्क किया. उसने प्रॉपर्टी वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए विला के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी तो दी, लेकिन कंपनी को विला किराये पर देने या उसकी ओर से पैसे वसूलने के लिए कोई 'पावर ऑफ अटॉर्नी' नहीं दी.

एक महिला ने ऑनलाइन विज्ञापन देखकर 104,000 दिरहम के सालाना किराये पर विला लेने का फैसला किया. ब्रोकरेज फर्म ने एक साल का किराये का एग्रीमेंट तैयार किया और महिला से कहा कि वह पूरे साल का किराया उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दे. ब्रोकरेज के मालिक (जो इस मामले में पहले और दूसरे आरोपी हैं) ने खुद महिला को विला दिखाया था.

जब किरायेदार ने विला के मालिक से 'पावर ऑफ अटॉर्नी' मांगी, तो कंपनी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मालिक ईमेल के जरिए कन्फर्मेशन भेज देंगे और विला किराये पर देने का यही आम तरीका है. इसके बाद, विला के मालिक के ईमेल पते से मिलता-जुलता एक फर्जी ईमेल बनाया गया, ताकि ऐसा लगे कि कन्फर्मेशन उसी की तरफ से आया है.

फिर महिला को कैसे पता चला

कंपनी की बातों पर भरोसा करके, किरायेदार ने उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए. उसे वादा किया गया था कि 10 दिनों के भीतर उसे विला का कब्जा मिल जाएगा. लेकिन, 10 दिन बाद जब उसने ब्रोकर से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका फोन बंद था. उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विला के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया.

इन घटनाओं से अनजान, विला के मालिक को पता ही नहीं चला कि वह किसी पुलिस मामले में फंस गया है. उसे इस बारे में तब पता चला जब वह अपने देश लौटने के लिए दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा और उसे वहां रोक लिया गया. मामले की फाइल में दर्ज मोबाइल नंबर उसका नहीं था, इसलिए उसे पुलिस, पब्लिक प्रॉसिक्यूशन या अदालत की ओर से चल रही कानूनी कार्यवाही के बारे में कोई सूचना नहीं मिली.

कैसे बरी हुआ विला मालिक

उसे यह भी पता चला कि शारजाह की अदालत ने उसे पहले ही एक साल की जेल और उसके बाद देश से निकाले जाने (डिपोर्टेशन) की सजा सुना दी थी. उसे हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया. आरोपी के पिता के अनुरोध पर, 'आयशा अल-धहेरी एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स' के सीनियर लीगल कंसल्टेंट, वकील शम्सुद्दीन करुणागापल्ली ने कानूनी कार्यवाही में मदद की. इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई और मामले में अपील दायर की गई.

कानूनी टीम ने मामले के तथ्यों को स्पष्ट करते हुए और अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूतों के साथ एक विस्तृत ज्ञापन (मेमोरेंडम) पेश किया. अपना फैसला सुनाते हुए, शारजाह की अदालत ने विला के मालिक को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने वकील की इस दलील को मान लिया कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह किसी विला का मालिक है या उसने विला के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की एक कॉपी उपलब्ध कराई है. अदालत ने यह भी माना कि मामले की फाइल में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी का कथित अपराध में कोई भी संबंध या भागीदारी थी.

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