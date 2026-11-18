इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी अधिकारियों ने 94 लाख रुपए की कीमत वाली एक पुरानी लग्जरी हाथ की घड़ी जब्त की है. इसके साथ ही, इस महंगी घड़ी की कथित तस्करी के सिलसिले में एक भारतीय यात्री को भी गिरफ्तार किया गया है. 11 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान टर्मिनल-3 पर यह जब्ती की गई. दिल्ली कस्टम्स के मुताबिक, दुबई से फ्लाइट एसजी5106 से आए एक भारतीय यात्री को अधिकारियों ने रोका और जांच की गई. पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने पर, अधिकारियों ने यात्री को ग्रीन चैनल से हटाकर एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए भेजा, जिसके बाद उसकी और उसके सामान की बारीकी से तलाशी ली गई.

स्क्रीनिंग के दौरान, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर गेट पर अलर्ट बज गया, जिसके बाद कस्टम अधिकारियों ने आगे की जांच शुरू की. तलाशी के दौरान, 'पाटेक फिलिप एक्वानॉट' ब्रांड की एक पुरानी लग्जरी घड़ी बरामद की गई.

बरामद घड़ी असली है या नहीं और इसकी कीमत क्या है, यह पता लगाने के लिए एक चार्टर्ड इंजीनियर को जांच के लिए बुलाया गया. जांच के बाद, एक्सपर्ट ने बताया कि घड़ी असली है और इसकी कीमत करीब 94 लाख रुपए है.

इसके बाद, कस्टम अधिकारियों ने कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत इस लग्जरी घड़ी को जब्त कर लिया. इस मामले में यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया.

कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या कहा?

घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों का पता लगाने और यह जांचने के लिए कि क्या इसमें कोई अन्य शख्स या पक्ष भी शामिल है, आगे की जांच चल रही है.

तस्करी रोकने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए, दिल्ली कस्टम्स ने कहा कि वे महंगी वस्तुओं के अवैध आयात के जरिए कस्टम ड्यूटी से बचने की कोशिशों पर कड़ी नजर रखते हैं.

अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सलाह दी है कि भारत पहुंचने पर वे सभी ऐसी वस्तुओं की जानकारी दें, जिन पर ड्यूटी लगती है. अगर उनके पास ऐसी कोई वस्तु है, तो उन्हें ग्रीन चैनल के बजाय 'रेड चैनल' का उपयोग करना चाहिए, न कि बिना जानकारी दिए ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए.

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