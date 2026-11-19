पुणे की एक महिला को दुबई में होटल की नौकरी और 1.25 लाख रुपये की मासिक सैलरी का झांसा देकर बुलाया गया था, लेकिन बाद में उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया. वह अब सुरक्षित भारत लौट आई है. केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के हस्तक्षेप और विदेश मंत्रालय, दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास और आईपीएफ महाहेल्पलाइन की मदद से उसकी सुरक्षित वापसी संभव हो सकी.

अब एजेंटों की हो रही जांच

आरोप है कि एक महिला को सेक्स वर्क (वेश्यावृत्ति) करने से मना करने पर बंधक बना लिया गया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया. इस मामले से मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है, जो महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मोहोल ने पुणे पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर विस्तृत जांच की मांग की है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नौकरी का झूठा वादा देकर महिलाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की पहचान करने को कहा है.

मोहोल के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, महिला के पति ने पुणे के जंगली महाराज रोड स्थित केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क कर मदद मांगी. उन्हें पता चला था कि उनकी पत्नी को दुबई में बंधक बना लिया गया है और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया है.

व्हाट्सएप के जरिए मिला ऑफर

महिला आर्थिक तंगी, परिवार पर बढ़ते कर्ज और अपने पति की शारीरिक अक्षमता के कारण काम की तलाश में दुबई गई थी. व्हाट्सएप के जरिए एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और उसे होटल में नौकरी दिलाने का लालच दिया, जिसमें 1.25 लाख रुपये प्रति माह वेतन का वादा किया गया था.

लेकिन, दुबई पहुंचने के बाद कथित तौर पर उस पर वेश्यावृत्ति करने के लिए दबाव डाला गया. जब उसने मना किया, तो वहां मौजूद लोगों ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की. मंत्री के कार्यालय के अनुसार, इसके बाद उसका पासपोर्ट छीन लिया गया और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा गया.

मंत्री तक कैसे पहुंची बात

परिवार की शिकायत मिलने के बाद, मोहोल के कार्यालय ने सीधे महिला से संपर्क किया और उसे छुड़ाने के प्रयास शुरू किए. मंत्री ने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया और दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास (इंडियन कॉन्सुलेट) से मदद मांगी. बचाव कार्यों में समन्वय के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि और आईपीएफ महाहेल्पलाइन के प्रमुख राहुल तुलपुले से भी संपर्क किया गया.

महिला की लोकेशन का पता लगाया गया और उससे लगातार बातचीत की जाती रही. भारतीय वाणिज्य दूतावास की मदद से उसका पासपोर्ट वापस मिल गया, जिससे वह उन लोगों की कैद से बाहर निकलने में सफल रही.

इसके बाद महाहेल्पलाइन के सदस्यों ने उसे सुरक्षित भारतीय वाणिज्य दूतावास पहुंचाया. जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, मोहोल के कार्यालय ने उसकी वापसी के लिए हवाई टिकट का इंतजाम किया. आखिरकार, वह सुरक्षित मुंबई पहुंच गई. मंत्री के कार्यालय के अनुसार, महिला की सुरक्षित वापसी में समन्वय करने में राहुल तुलपुले, श्वेता करंदीकर, प्रसाद दातार और प्रसाद पाटिल ने अहम भूमिका निभाई.

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