चैंपियंस ट्रॉफी या विवादों का पिटारा, क्या खतरे में क्रिकेटर्स? जानिए पाकिस्तान में अब क्या नया बवाल

Champions Trophy Big News: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान इस बार पाकिस्तान है. भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान समेत कुल 8 क्रिकेट टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान हैं तो ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान हैं. पाकिस्तान की हालत को जानते हुए भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर एक भी मैच खेलने से इनकार दिया और टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है. पाकिस्तान लगातार टूर्नामेंट में हारने और भारत जीतने लगा तो पाकिस्तान के मुख्य कोच आकिब जावेद ने कह दिया कि दुबई में खेलना भारत के लिए फायदेमंद है. मगर, विवाद खेल को लेकर ही सिर्फ नहीं है, बल्कि खेल के आयोजन को लेकर भी है.

खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन पुलिसकर्मियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यूटी करने से ही इनकार कर दिया. इसके बाद इन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, इन बर्खास्त पुलिसकर्मियों को बार-बार ड्यूटी से गायब पाया गया. इन पुलिसकर्मियों को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और होटल के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया. पाकिस्तानी पत्रकार हमजा आमीर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है.

सवाल ये है कि 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं. सोमवार को बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के मैच के दौरान एक शख्स स्टेडियम में घुस आया था और उसने किवी खिलाड़ी रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) के गले लगने की कोशिश की थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अनजान शख्स जब मैदान पर आया तो उसे देखकर रविंद्र एक पल के लिए सहम से गए थे. हालांकि, मैदान पर शख्स को देख सिक्योरिटी गार्ड एक्शन में आए और उस शख्स को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए. उसके हाथ में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान (टीएलपी) के प्रमुख हाफिज साद हुसैन रिजवी की तस्वीर थी. ये बात भी पाकिस्तानी पत्रकार हमजा आमीर ने अपनी रिपोर्ट में बताई है. अब सवाल ये है कि क्या वो शख्स आतंकवादी था? अगर वो आतंकवादी नहीं भी था तो वो एक आतंकवादी की तस्वीर क्यों लहरा रहा था? पाकिस्तान इस पर चुप है.

