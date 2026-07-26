इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट बनी टीचर, अमेरिका के हाई स्कूल में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

सेनेका नेशन के एलेगेनी इलाके में स्थित न्यूयॉर्क के सालामांका हाई स्कूल में एक इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट को टीचर बना गया है. एक पायलट प्रोग्राम के तहत AI टीचिंग असिस्टेंट के साथ-साथ एक ह्यूमनॉइड रोबोट (इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट) को लाया जा रहा है. हालांकि, टीचर्स ने इस प्रोग्राम की आलोचना की है. उन्होंने इसे अनुचित बताया है और कहा है कि इंसानों जैसे रोबोट के आने से इस पेशे की मानवीय पहचान खत्म हो रही है. कुछ स्थानीय मूल अमेरिकी निवासियों ने भी इस पायलट प्रोग्राम की आलोचना की है और इसे सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील बताया है.

अमेरिका का पहला जिला

सैली नाम के इस रोबोट को कैटारागस काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने $57,590 में खरीदा था. प्रोग्राम के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार, सैली एक क्लोज्ड-लूप सिस्टम होगा, लेकिन जिन छात्रों के पास इसका एक्सेस होगा, उनके लिए यह 24/7 वर्चुअली उपलब्ध रहेगा और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के विकल्प भी देगा. Realbotix की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, यह जिला अमेरिका का पहला ऐसा जिला होगा, जहां ह्यूमनॉइड रोबोट और AI टीचिंग असिस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा.

सेक्स डॉल बनाने का आरोप

प्रेस रिलीज में कहा गया है, "सलामांका पायलट प्रोजेक्ट में Realbotix M-सीरीज के ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल भी शामिल है. यह रोबोट बातचीत, चेहरे के हाव-भाव और रियल-टाइम इंटरैक्शन का इस्तेमाल करके सीखने का दिलचस्प और प्रैक्टिकल अनुभव देता है." टोरंटो की कंपनी Realbotix (जो पहले Tokens.com के नाम से जानी जाती थी) ने अप्रैल 2024 में लास वेगास की कंपनी Simulacra को 1.67 करोड़ डॉलर में खरीदा था. Simulacra असल दिखने वाली सेक्स डॉल्स बनाने के लिए जानी जाती है. इस खरीद के साथ ही कंपनी ने क्रिप्टो से हटकर ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में कदम रखा. Realbotix ने सेक्स डॉल बनाने वाली कंपनी से किसी भी तरह के संबंध होने से इन्कार किया है. साथ ही, कंपनी ने इस बात का भी खंडन किया है कि पायलट प्रोग्राम का संबंध उन डॉल्स से है, जिन्हें Realbotix की ही सब्सिडियरी कंपनी Abyss Creations बनाती है.

रोबोट क्या टीचर्स की जगह लेगा

रियलबॉटिक्स के प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए बताया, "रियलबॉटिक्स और सलामांका सिटी सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने 2026 की शरद ऋतु (fall) के लिए एक सीमित पायलट प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसमें AI-पावर्ड एजुकेशनल असिस्टेंट 'ऑप्टियो' और रियलबॉटिक्स की एक नई M-सीरीज ह्यूमेनॉइड यूनिट शामिल होगी. इस प्रोग्राम का मकसद शिक्षकों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना है. इसके तहत, जिले के मौजूदा STEM [साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमैटिक्स] करिकुलम के हिस्से के तौर पर छात्रों को नए AI और रोबोटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा, जिसकी निगरानी की जाएगी. इस पार्टनरशिप से शिक्षकों को जिले की देखरेख में, क्लासरूम के कंट्रोल वाले माहौल में इन टेक्नोलॉजीज को परखने का मौका भी मिलेगा.”

रियल टीचर्स ने किया विरोध

सलामांका टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और हाई स्कूल टीचर, लेसी पिहलैड ने कहा, "सलामांका टीचर्स यूनियन को रियलबॉटिक्स (Realbotix) कंपनी के बैकग्राउंड को लेकर चिंता है. हमें उस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है, जिसे वे लागू कर रहे हैं—जैसे कि डेटा स्टोर किया जाएगा या नहीं, इसे कैसे इकट्ठा किया जाएगा, और इसमें रिकॉर्डिंग की क्या क्षमताएं हैं. हम चाहते हैं कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट इस रोबोट और इस AI टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर वाले हिस्से को लागू करने का काम तब तक रोक दे, जब तक कि हम इस पर और लोगों की राय न जान लें." उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क राज्य अभी क्लासरूम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दूर हट रहा है.

स्थानीय लोग क्यों विरोध में

पिहलैड ने कहा कि यूनियन एक नए यूनियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत पूरी कर रही है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा को शामिल करने का इरादा रखती है. हाई स्कूल के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सलामांका टीचर्स एसोसिएशन की मुख्य यूनियन, 'न्यूयॉर्क स्टेट यूनाइटेड टीचर्स' की प्रेसिडेंट मेलिंडा पर्सन ने 'द गार्डियन' को बताया कि पूरे राज्य के शिक्षक रोबोट प्रोग्राम को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, बल्कि बच्चों के हित में सोचने वाले हैं और वे कोई भी बात इस आधार पर तय करते हैं कि वह छात्रों के लिए फायदेमंद है या नहीं. वहीं स्थानीय लोगों ने क्लासरूम में ह्यूमनॉइड रोबोट की टेस्टिंग के लिए ऐसे हाई स्कूल को चुनने की भी आलोचना की है, जहां बड़ी संख्या में नेटिव अमेरिकन छात्र पढ़ते हैं. इस हाई स्कूल के लगभग 40% छात्र नेटिव अमेरिकन हैं.

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