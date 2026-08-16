Success Story: UPSC नहीं हुआ क्रैक तो CAT पर किया फोकस, एग्जाम पास कर IIM में लिया दाखिला

IIT हैदराबाद के एक पूर्व छात्र विवेकानंद पासम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी पर फोकस करने की जगह UPSC की तैयारी कर सरकारी जॉब पाने का सपना देखा. IIT हैदराबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें Amazon से नौकरी का ऑफर भी आया. लेकिन उनका सपना UPSC एग्जाम क्रैक करने का था. इसलिए लाखों का पैकेज ठुकराकर वो सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गए. लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, वैसे कुछ हुआ नहीं. लगभग चार साल तक विवेकानंद पासम ने UPSC की तैयारी की. लेकिन कामयाब नहीं हो सके. LinkedIn पर अपने संघर्ष के बारे में लिखे हुए उन्होंने बताया कि "छह महीने पहले, जब मैंने B-स्कूल इंटरव्यू की तैयारी शुरू की थी, तो मुझे सच में लगता था कि टॉप IIM में एडमिशन पाना मेरे बस की बात नहीं है."
Meet Vivekananda, a https://t.co/Ws1j7hoGgc 2021 CSE graduate from IIT Hyderabad. During campus placements, he got placed at Amazon as an SDE, but he didn't choose it. Instead, he prepared for UPSC for 4 years and eventually left it.— Vikas Alwys (@VikasAlwys) August 12, 2026
Now, he has cracked CAT with a 99.92 %le and… pic.twitter.com/5HePbidfuY
नामुमकिन सपने को किया पूरा
UPSC एग्जाम में असफलता मिलने के बाद विवेकानंद पासम ने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का फैसला किया. CAT 2025 की तैयारी की. लगभग 45 में उन्होंने तैयार की और आसानी से 99.92 परसेंटाइल हासिल कर लिए. साथ ही उन्होंने IIM अहमदाबाद में दाखिला मिल गया.
विवेकानंद पासम ने एक पोस्ट में लिखा, "UPSC की तैयारी की वजह से मेरे करियर में 3.5 साल का गैप आया था. कई बार असफलता मिली. कॉर्पोरेट में काम का बहुत कम अनुभव और GEM (जनरल इंजीनियरिंग मेल) कैंडिडेट होने के कारण, सब कुछ मेरे खिलाफ लग रहा था. कई लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे प्रोफाइल वाले व्यक्ति के लिए IIM में एडमिशन पाना लगभग नामुमकिन होगा. और सच कहूं तो, उनके पास ऐसा सोचने की वाजिब वजहें भी थीं".
विवेकानंद पासम ने अपने अगले दो सालों को अपनी हिम्मत, विनम्रता और लगन की परीक्षा बताया है. विवेकानंद पासम ने सही समय में अपनी दिशा को बदलकर एक नया रास्ता अब चुना है. उनका सफर दिखाता है कि कैसे मुश्किलों या नाकामियों से करियर की नई राहें खुल सकती हैं. एक चीज में नाकामी मिलने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं.
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