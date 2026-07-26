दक्षिण चीन सागर में वियतनाम का एक जहाज डूबा, 62 लोग थे सवार, अब तक 45 को बचाया गया

दक्षिण चीन सागर में शनिवार को वियतनाम का एक जहाज डूब गया. योंगशु रीफ के पास ये घटना हुई. सांशा अधिकारियों ने 'ग्लोबल टाइम्स' को बताया कि अब तक 45 लोगों को बचाया जा चुका है. इनमें से आखिरी व्यक्ति को रविवार दोपहर 1:42 बजे चीनी पक्ष ने बचाया. चीन ने इस ऑपरेशन में मदद के लिए छह जहाज और एक बचाव हेलीकॉप्टर भेजा है, और वियतनाम के सात जहाज भी अब मौके पर खोज और बचाव अभियान में शामिल हैं.

सांशा समुद्री खोज और बचाव अधिकारियों के अनुसार, जहाज वियतनाम के झंडे वाला 'खोई गुयेन 18' था, जिसकी लंबाई 69.9 मीटर और चौड़ाई 10.8 मीटर थी और उस पर 62 लोग सवार थे.

चीन और वियतनाम का संयुक्त ऑपरेशन

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीन और वियतनाम ने मिलकर एक संयुक्त सर्च और रेस्क्यू कमांड सिस्टम बनाया है. चीन का रेस्क्यू जहाज 'नानहाई जिउ 115' मौके पर कमांडर के तौर पर काम कर रहा है. शनिवार शाम 6:53 बजे, सर्च और रेस्क्यू अधिकारियों को हैनान प्रोविंशियल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू सेंटर से एक अलर्ट मिला. इसमें बताया गया कि उसी दिन शाम 6:23 बजे, सान्या लौटते समय चीन के रेस्क्यू जहाज 'नानहाई जिउ 115' को एक लाइफ राफ्ट दिखाई दिया और तब बचाव अभियान शुरू हुआ. इस पर वियतनाम के 62 नागरिक सवार थे, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी.

जीवित बचे लोगों का पता लगाने में सैटेलाइट इमेज का भी उपयोग किया गया, जबकि गुजरने वाले जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी दृश्य की सूचना तुरंत देने के लिए कहा गया. खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है.

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