बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा ईरान के साथ कोई समझौता नहीं... जंग के बीच ट्रंप का ऐलान

ईरान के साथ युद्ध के बढ़ते दायरे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा अब कोई समझौता नहीं होगा. एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान का नया नेता चुनने में उनकी भी भूमिका होगी. इस बयान से अटकलें लगने लगी थीं कि ट्रंप ईरान में अपनी पसंद का नेता बैठाना चाहते हैं.

क्या लिखा ट्रंप ने

अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा, "ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा! उसके बाद, और एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद, हम और हमारे कई अद्भुत और बहादुर सहयोगी और साझेदार ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे, और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे. ईरान का भविष्य उज्ज्वल होगा. ईरान को फिर से महान बनाओ (MIGA!)इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप"

इससे पहले गुरुवार को प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को मामूली अंतर से खारिज कर दिया. यह तेजी से फैलते संघर्ष को लेकर कांग्रेस में व्याप्त बेचैनी का शुरुआती संकेत है, जो घरेलू और विदेशी स्तर पर अमेरिका की प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित कर रहा है.

अमेरिका में जंग पर बेचैनी

सीनेट द्वारा इसी तरह के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद, यह लगातार दूसरे दिन का मतदान है. सांसदों को युद्धकाल में सतर्क अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करने की अचानक आई वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जानमाल का नुकसान, खर्च किए गए डॉलर और ईरान के साथ युद्ध में जाने के राष्ट्रपति के एकतरफा फैसले आदि कई सवाल शामिल हैं.

हालांकि, प्रतिनिधि सभा में 212-219 के करीबी मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम ने अमेरिकी-इजरायल सैन्य अभियान के लिए राजनीतिक समर्थन और विरोध, और युद्ध की घोषणा करने की शक्ति रखने वाली एकमात्र कांग्रेस को दरकिनार करने के ट्रंप के तर्क की स्पष्ट तस्वीर पेश की. कैपिटल हिल में, इस संघर्ष ने अफगानिस्तान और इराक में हुए लंबे युद्धों की याद दिला दी है. 11 सितंबर के दौर के कई अनुभवी सैनिक अब कांग्रेस में सेवारत हैं.