वेनेजुअला पर US का बड़ा हमला, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा

अमेरिका ने वेनेजुएला पर आज बड़ा हमला किया है. खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है. अमेरिका राष्ट्रपति ने साथ ही दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लरोस को पकड़ लिया गया है. बता दें कि रात को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जोरदार हमला किया था. इन हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी. अब उनको पकड़कर बाहर भेजे जाने की खबर सामने आ रही है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर देश के बाहर भेजा

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया. मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है. अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से ऐसा करने में सफलता हासिल हुई है.उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत जानकारी जल्द ही दी जाएगी.

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ट्रंप का एक्शन

सीएनएन की एक टीम ने कराकस में हुए कई विस्फोट करीब से देखे. उनके मुताबिक, शहर के कुछ इलाकों में बिजली नहीं थी. पहला विस्फोट शनिवार को स्थानीय समय के मुताबिक, लगभग 1.50 बजे दर्ज किया गया. ट्रंप बार-बार चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है.

अमेरिकी सेना ने काराकस में किए कई हमले

अमेरिकी सेना के हमले के दौरान काराकस में कम से कम 7 धमाके की आवाज सुनाई दीं. कई विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया है. जैसे ही विस्फोट हुआ लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. यह हमले वेनेजुएला की राजधानी काराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा में हुए.