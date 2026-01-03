विज्ञापन
विशेष लिंक

वेनेजुअला पर US का बड़ा हमला, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर भेजे जाने की कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से की गई है.

Read Time: 2 mins
Share
वेनेजुअला पर US का बड़ा हमला, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा
वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्तार.
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने का दावा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया
  • गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से वेनेजुएला और अमेरिका में रिश्ते काफी तल्ख थे
  • अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा हमला किया, कम से कम 7 धमाके
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका ने वेनेजुएला पर आज बड़ा हमला किया है. खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है. अमेरिका राष्ट्रपति ने साथ ही दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लरोस को पकड़ लिया गया है.  बता दें कि रात को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जोरदार हमला किया था. इन हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी. अब उनको पकड़कर बाहर भेजे जाने की खबर सामने आ रही है.

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, राजधानी काराकस सहित 4 शहरों पर गिराए बम, इमरजेंसी की घोषणा

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर देश के बाहर भेजा

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया. मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है. अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से ऐसा करने में सफलता हासिल हुई है.उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत जानकारी जल्द ही दी जाएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ट्रंप का एक्शन

सीएनएन की एक टीम ने कराकस में हुए कई विस्फोट करीब से देखे. उनके मुताबिक, शहर के कुछ इलाकों में बिजली नहीं थी. पहला विस्फोट शनिवार को स्थानीय समय के मुताबिक, लगभग 1.50 बजे दर्ज किया गया. ट्रंप बार-बार चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है.

यह भी पढ़ें, वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा दावा- राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा

Latest and Breaking News on NDTV

अमेरिकी सेना ने काराकस में किए कई हमले

अमेरिकी सेना के हमले के दौरान काराकस में कम से कम 7 धमाके की आवाज सुनाई दीं. कई विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया है. जैसे ही विस्फोट हुआ लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. यह हमले वेनेजुएला की राजधानी काराकस के साथ-साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा में हुए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Us Attack Venezuelan, Venezuelan President Nicolas Maduro, Venezuelan President Nicolas Maduro Arrest, Donald Trump, US Army Against Venezuela
Get App for Better Experience
Install Now