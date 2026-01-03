विज्ञापन
कौन हैं वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोर्स, जिन्हें पकड़कर देश के बाहर ले गई ट्रंप की सेना

सिलिया फ्लोर्स की कानूनी पृष्ठभूमि और चावेज़-मादुरो राजनीतिक विचारधारा के साथ घनिष्ठ जुड़ाव ने उन्हें वेनेजुएला की सरकार और विधायिका के भीतर प्रमुख पदों पर रहते हुए राजनीति में आगे बढ़ाने में काफी मदद की. 

  • ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को सेना द्वारा पकड़े जाने का दावा किया
  • ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मादुरो दंपत्ति को पकड़कर देश के बाहर भेजने की योजना बनाई है
  • अमेरिका की यह कार्रवाई वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद सामने आई है
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को लेकर एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को उनकी सेना ने पकड़ लिया है. साथ ही अमेरिका ने इन दोनों को पकड़कर देश के बाहर भेजे जाने की भी बात कही. आपको बता दें कि अमेरिका की ये कार्रवाई, अमेरिकी सेना के वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमले के बाद सामने आई है. ट्रंप के इस एक्शन के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी एकाएक चर्चांओं में आ गई हैं. लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं. लोग जानना चाह रहे हैं कि उनको पकड़े जाने की क्या वजह हो सकती है, औऱ राजनीति में उनका कद क्या सच में इतना बड़ा है कि अमेरिका उन्हें ऐसे माहौल में खुला छोड़ने की गलती नहीं कर सकता. चलिए हम आपको आज सिलिया फ्लोर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

देखते ही देखते राजनीति में छा गईं थी फ्लोर्स

राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोर्स का जन्म 15 जून 1956 को वेनेजुएला के कोजेडेस राज्य के टीनाक्विलो में हुआ था. एक वकील के रूप में प्रशिक्षित होकर, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के नेतृत्व में बोलिवेरियन आंदोलन के उदय के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हुईं. समय के साथ, वह एक विश्वसनीय पार्टी अंदरूनी सूत्र और सत्तारूढ़ समाजवादी गठबंधन के भीतर एक प्रमुख आवाज बन गईं. 

सिलिया फ्लोर्स की कानूनी पृष्ठभूमि और चावेज़-मादुरो राजनीतिक विचारधारा के साथ घनिष्ठ जुड़ाव ने उन्हें वेनेजुएला की सरकार और विधायिका के भीतर प्रमुख पदों पर रहते हुए राजनीति में आगे बढ़ाने में काफी मदद की. 

वेनेजुएला की प्रथम महिला बनने से पहले, फ्लोर्स ने 2006 और 2011 के बीच वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया.ये एक ऐसा समय था जिसमें जिसने उनकी राष्ट्रीय प्रोफ़ाइल को काफी ताकत दी. बाद में उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से जुड़ी भूमिकाएं निभाईं और राष्ट्रीय संविधान सभा की सदस्य बनीं, जो वेनेजुएला की राजनीतिक व्यवस्था को नया आकार देने के लिए गठित एक शक्तिशाली निकाय थी. 

पति के राष्ट्रपति बनते ही और सक्रिय हूं फ्लोर्स

2013 तक वेनेजुएला की राजनीति में फ्लोर्स अपना एक अलग कद बना चुकी थीं लेकिन इसी साल जब उनके पति निकोलस मादुरो ने बतौर राष्ट्रपति पदभार संभाला तो फ्लोर्स उनके शासन और निर्णय लेने में काफी करीब से शामिल रहीं. उन्हें अक्सर मादुरो के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में वर्णित किया जाता है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान उन्हें अक्सर उनके साथ देखा जाता है.वो मादुरो के साथ इस कदर सक्रिय थीं कि उनसे समर्थक उन्हें पहली लड़ाकू के नाम से भी बुलाने लगे थे.

