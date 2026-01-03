बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर, जानें कौन हैं निकोलस मादुरो, जिन्हें अमेरिका ने पकड़ा

US Venezuela Tentions: शनिवार की सुबह पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली खबर लेकर आई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े स्तर का सैन्य ऑपरेशन चलाकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को पकड़ा है.

ट्रंप का बड़ा एलान

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, "अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक एक बड़े पैमाने पर हमला किया है. मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा चुका है."

कौन हैं निकोलस मादुरो?

साल 1962 में जन्मे मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत एक बस ड्राइवर और मेट्रो यूनियन लीडर के रूप में की थी. वह पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के सबसे भरोसेमंद साथी थे. उन्होंने 2006 से 2013 तक विदेश मंत्री के रूप में काम किया और ALBA और CELAC जैसे क्षेत्रीय गुट बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्हें 2012 में उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया और 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद वे अंतरिम राष्ट्रपति बने.

मादुरो के कार्यकाल की बात करें तो ये आर्थिक तबाही, भारी विरोध प्रदर्शनों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से घिरा रहा है. अमेरिका ने उन पर नार्को-टेररिज्म यानी नशीली दवाओं की तस्करी के बड़े आरोप लगाए हैं. साल 2025 में यूएस ने मादुरो की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया.

धमाकों से दहला काराकास

तड़के सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कम से कम सात बड़े धमाके सुने गए. आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट ने लोगों को दहशत में डाल दिया. बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन अमेरिकी सेना की सबसे घातक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया है.

